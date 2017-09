Crashday Redline Edition 8 Crashday Redline Edition 8/10 Pros Erweiterter Remaster…

Bietet verbesserten Multiplayer-Modus und einige neue Funktionen

Steckeneditor bringt Abwechslung ins Spiel hinein…

Mods und Steam-Workshop Anbindung Cons Könnte grafisch etwas ansprechender sein

Wenig Spieler online

Hilft leider nur bedingt auf Dauer

Habt ihr mal wieder Lust auf brennende Autos, Stunts und ein bisschen Oldschool Flair? Dann könnte das Remaster Crashday Redline Edition genau das Richtige für euch sein. Wir haben für euch die Neuauflage getestet, die einige neue Features mit sich bringt, um frischen Wind in den Titel zu bringen. In den folgenden Zeilen verraten wir euch, was euch erwartet und wie wir den Titel finden.

Crashday Redline Edition – Back in the old days

Crashday Redline Edition bietet als Remaster einige Modi an. Zum Online-Modus kommen wir aber gleich. Wir fangen erstmal mit den zahlreichen Offline Möglichkeiten an. Da könnt ihr euch zwischen Einzelrennen, Karrierespiel, Minispielen und dem neuen Streckeneditior entscheiden. Beim Einzelrennen lässt sich einmal das komplette Spektrum des Spiels erblicken. Dort könnt ihr normale Rennen fahren, zeigen was für Stunts ihr drauf habt, Autos in die Luft jagen, Hold the Flag, Pass the Bomb oder Bomb Run spielen.

Wer sich diesen Titel kauft, sollte natürlich bedenken, dass es sich um einen Remaster eines alten Spiels handelt. Eine starke Grafik oder realistische Fahrweisen sind hier also nicht gegeben. Dafür machen Stunt Rennen und das zerstören anderer Autos umso mehr Spaß. Ich persönlich hatte dabei in den Stunt Shows und in den Wrecking Matches den größten Spaßfaktor. Unrealistische Physics und coole Stunts sind etwas, was nicht mehr alltäglich ist. Daher ist es ganz witzig das Auto in alle Richtungen fliegen zu sehen oder andere Autos in die Luft zu jagen.

Crashday Redline Edition – Modden bis der Arzt kommt

Wem die Autos nicht reichen, hat natürlich Alternativen. Ursprünglich stammt der Titel aus dem Jahre 2006, daher dürft ihr jetzt keinen Ford Focus RS erwarten. Jedoch gibt es mit der Neuauflage eine neue Mod und Steam-Workshop Anbindung, die euch nette Autos mitbringt. Also wer Lust auf einen Porsche 911 GT RS, Lamborghini Murcielago LP640 oder andere nette Mods hat, kann sich hier in Ruhe austoben.

Abgesehen vom Einzelmodus erwartet euch aber noch mehr. Im Karrierespiel könnt ihr euch durch die witzig rübergebrachte Story durchfahren. Zu Beginn steht euch ein Polizeiwagen zur Verfügung. Diesen könnt ihr über die Missionen hinweg aufbessern oder euch einen neuen Wagen gönnen. Die Missionen sind vom Prinzip wie die genannten Modi, nur mit einem gewissen Ziel. Der Spaßfaktor ist in jedem Fall gegeben.

Die Minispiele hingegen sind ein bisschen ausgefallener. Dort gibt es Autoweitsprung, Autobome, wo ihr quasi auch einen Sprungrekord aufstellt oder Checkpointjagd. Diese ähneln auch den bekannten Modi, sind aber doch etwas anders. Zum kleinen Zeitvertreib sind diese Modi auf jeden Fall geeignet.

Viele Fans des Originals dürfte wohl auch der Streckeneditor sehr begeistern. Wer alles vielseitig durchgespielt und ausprobiert hat, kann sich hier mit Herz und Seele austoben. Zusätzlich zu all den Elementen die ihr aus dem Spiel kennt, könnt ihr auch modden. Wie lange der Unterhaltungsfaktor auf lange Zeit hält ist aber fraglich. Wer aber die Nase voll vom Offline zocken hat, kann natürlich auch Online spielen. Es klingt im ersten Moment verlockend, besonders da es ein netter Remaster ist. Doch ein großes Problem gibt es trotzdem. Es sind kaum Spieler Online. Das ist ziemlich schade, denn die Modi aus dem Einzelspieler Modus sind ein netter Zeitvertreib.

Fazit

Mit Crashday Redline Edition haben die Entwickler einen guten Remaster hingelegt. Der Titel bringt bei vielen alte Erinnerungen zurück sowie noch mehr Features als es vorher gab. Für Neueinsteiger und Fans dürfte der Titel auf jeden Fall ein netter Spaß sein. Schade ist ausschließlich die geringe Anzahl der Spieler die Online sind.