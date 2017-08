Constructor HD 6 Constructor HD 6/10 Pros Spielprinzip ist überschaubar, Ideen- und Detailreich

Viele Bauoptionen und Upgrades der Gebäude möglich

Facettenreich gestaltet (aggressive KI, nervende Mieter)

Mehrspielermodus vorhanden Cons Grafik ist nicht zeitgemäß

Aggressive KI bei normalem Schwierigkeitsgrad zu schwer im Zaun zu halten

Steuerung trotz Hotkeys in vielen Momenten zu umständlich

Kein neuer Inhalt in der Spielmodusauswahl

Online sind keine Gegner zu finden (Desinteresse seitens der Spieler?)

1997 gehörte Constructor von System 3 zu den beliebten Strategiespielen. Damals sorgte schon die humorvolle Ader der Spielfiguren für den ein oder anderen Lacher. In Constructor HD begeben wir uns in die Welt des Städtebaus, der teilweise auch in die Kriminalität übergeht. Neben den Aufbau unserer Traumstadt, müssen wir uns vor kriminellen Organisationen in Acht nehmen. Eine gute Strategie ist vonnöten, um sich vor Sabotage der Feinde zu schützen. Die Neuauflage des Klassikers erschien am 25 Mai unter dem Namen Constructor HD. Nur einen Monat später folgte die Playstation 4-, Xbox One– und Nintendo Switch Version. In erster Linie versprechen sich die Entwickler von System 3 mit der Neuauflage die früheren Fans wieder zu begeistern. Der Verkauf für alle Konsolenplattformen soll für frischen Wind sorgen. Ich bin der Frage nachgegangen, ob eine Neuauflage wirklich erforderlich war. Begeistert Constructor HD immer noch oder ist es einfach nur Schnee von gestern?

Constructor HD – Ich Chef, du Nix!

Diesen Satz verkörpert Constructor HD auf einer großen Wellenlänge. Denn schon zu Beginn wird klar, welche Rolle man im Spiel verkörpert. Von Anfang an gilt es mit jedem Schritt die Gebiete der Stadt einzunehmen. Damit der Spielspaß auch nicht nach wenigen Minuten schwindet, ist die Karte auch entsprechend groß. Ist man im Besitz der Gebiete, so gilt es nur noch die Strippen zu ziehen. Von Fabriken für Rohstoffe, bis hin zu Supermärkten gilt es der Stadt den eigenen Stempel aufzudrücken.

Um gesicherte Einnahmen zu bekommen, werden beispielsweise für gebaute Häuser nur Mieter akzeptiert. In dieser Hinsicht hat man die Wahl nur eine gezielte Bevölkerungsschicht einziehen zu lassen. Ebenso ist es möglich auch gutherzig zu sein und ihr Leben zu erleichtern. Behandle ich sie gut tun sie was ich will! Je besser die Mieter behandelt werden, desto eher sind sie von eigenem Nutzen. Eigentlich hört sich das alles doch ziemlich verlockend an. Einfach den Big Boss raushängen lassen und keiner kann mir ein Haar krümmen. Als aggressive Hippies beginnen meine Traumstadt ins Chaos zu stürzen, beginnt erst der lustigste Teil von Constructor HD. Verrückte und aggressive Clowns greifen mein Territorium an, um alles was ich erbaut habe zu zerstören.

Glücklicherweise kann man der spielverderbenden KI zuvorkommen. Dazu setzt man die genannten Psychopathen einfach für seine eigenen Zwecke ein. Durch die Zerstörung feindlicher Gebäude vergrößert sich das eigene Gebiet. Weniger aggressiv beziehungsweise taktisch überlegt ist der Einsatz von Geistern. Diese versetzen die Menschen im gegnerischen Viertel in Angst, worauf sie das Weite suchen. Was wäre das eigene Gebiet ohne den Freund und Helfer. Durch Bau einer Polizeistation lassen sich Gegenangriffe der Konkurrenz verhindern. In Constructor HD gilt es also taktisch immer auf der Hut zu sein. Gutes Timing und eine gute Übersicht sind von Vorteil.

Constructor HD – Auf dem Weg zum Imperium

Der Einstieg in Constructor HD beginnt direkt mit einer Mission. Das Spiel bietet leider kein echtes Tutorial an. Trotzdem werden in der Anfangsphase noch einzelnen Schritte erklärt und vorgegeben. Wie anfangs erwähnt lassen sich Mieter für eigene Zwecke missbrauchen. Umgekehrt können die Mieter auch ein Dorn im Auge sein. Deutlich wird dies wenn sie ihre Forderungen laut stark zum Ausdruck bringen. Aufpassen, wen man so in die Bude lasst.

Constructor HD lässt keine Details außen vor. Dies zeigt sich, wenn ein Auge in die Welt der Rohstofffabrik wirf. Sämtliche Upgrades, die wir an unserer Fabrik vornehmen können, wirken sich positiv auf den Spielverlauf aus. Nicht nur die Rohstofffabrik bietet zahlreiche Verbesserungen an. Auch die Wohnhäuser meiner Vermieter lassen sich in vieler Hinsicht verbessern. Dadurch fühlen sie sich wohler und gehen mir nicht mehr auf die Nerven. Nach einiger Spielzeit machen sich die verschiedenen Facetten von Constructor HD immer deutlicher bemerkbar.

Zu Beginn des Spiels stehen noch wenige Baumöglichkeiten zur Verfügung. Zunächst ist nur der Bau von Gebäuden aus Holz verfügbar. Nach dem Bau einer Zementfabrik lassen sich auch Häuser mit Backsteinen errichten. Mit den Backsteinen ist noch kein Ende in Sicht. Ist eine Zementfabrik erstmal in meinem Besitz gekommen, stehen viele weitere Bauoptionen bereit. Per weniger Klicks lassen sich Bäume und Zäune bereitstellen. Neben den Gebäudeupgrades sollte in den Wohnhäusern der Mieter für neue Arbeitnehmer gesorgt werden. Hier lohnt es sich zu investieren, um den Traum einer eigenen Großstadt zu erfüllen.

Die Lebensqualität der Mieter lässt sich in verschiedener Richtung optimieren. Für jeden einzelnen Einwohner lassen sich Veränderungen oder Vergrößerungen vornehmen. Wie wäre es mit einem größeren Garten oder einen neuen Computer? Auch Equipment kann nämlich zur Verfügung gestellt werden. Das Ende des Spiels bestimmen wir. Vor Spielbeginn lassen sich Siegbedingungen auswählen.

Constructor HD – Eskalation Pur!

Leider sieht die Modusauswahl von Constructor HD ziemlich mager aus. Den Anspruch mit der Neuauflage für frischen Wind zu sorgen, wird dem Spiel nicht gerecht. Wenn eine Neuauflage nach zwanzig Jahren erscheint, wäre die eine oder andere inhaltliche Neuheit nicht verkehrt. Für Verwirrung sorgte bei mir der Satz Coming soon, die unter der Rubrik Missionen zu finden ist. Entweder es handelt sich hier um einen Fehler oder es werden neue Inhalte über Updates folgen.

Für etwas Abwechslung sorgt neben dem Skirmish-Modus nur der Onlinemodus. Im Zweikampf gegen andere Mitstreiter lässt sich zeigen, wer dem Druck des Spiels gewachsen ist. Auch im Mehrspielermodus gilt es schneller als der Gegner zu sein. Meiner Meinung nach macht es größeren Spaß als gegen die KI anzutreten. So lassen sich Szenarien weniger voraussehen. Mit bis zu vier Spielern lässt es sich in die kriminelle Welt der Ingenieure und Psychopathen eintauchen. Wichtig wird sein, dass man sich auch nach Zerstörung des Imperiums immer noch liebhat.

Constructor HD – Strategiespiel auf Konsole?

Diese Frage spielt eine sehr große Rolle. Eigentlich gehören Strategiespiele auf den PC. Ohne Maus und Tastatur funktioniert das doch nicht, oder? Ja, unter Umständen kann es ziemlich aufwendig sein auf der Konsole zu spielen. Die Entwickler von System 3 versuchen diesen Fehler zu umgehen. Bei der Portierung auf die Konsole wurden einige Dinge beachtet. Die Steuerung ist ziemlich einfach gehalten. Zum Lenken wird der linke Analogstick genutzt. Der rechte Analogstick dient dazu noch unbekannte Orte zu entdecken. Diese werden auf der Karte noch dunkel dargestellt.

Einige denken sich, dass auch diese Steuerung die Nerven strapazieren wird. Daher bietet Constructor HD für Befehle an, eine Tastenkombination einzustellen. Dadurch kann mit der Betätigung von beispielsweise L1+X direkt der Bau einer Fabrik vorbereitet werden. Auch Befehle an unsere Mitarbeiter können durch unsere Tastenkombination vereinfacht werden. Wenn es jedoch hart auf hart kommt, zeigt sich der Unterschied zwischen Konsole und Computer deutlich. Es kann vorkommen, dass durch die Schnelligkeit des Spiels und ein hoher Schwierigkeitsgrad die Bedienung über den Controller nicht effektiv genug ist. Dies kann auch im unglücklichen Fall bedeuten nicht rechtzeitig auf Aktionen der KI reagieren zu können. Vielleicht kann hier noch nachgebessert werden.

Constructor HD – Kein Grafikspektakel!

Eine Neuauflage von Constructor bedeutete auch einen grafischen Sprung nach vorne. Natürlich sieht das Ganze im Vergleich zur zwanzig Jahre alten Version viel besser aus. Trotzdem hätte eine wenig hübschere Grafik dem Spiel gutgetan. Constructor HD könnt ihr auf der Playstation 4 in einer Full HD Auflösung spielen. Keineswegs möchte ich mit meiner Kritik an der Grafik das Prinzip von Constructor HD schlechtmachen. Ich bin überzeugt, dass auch Neulinge mit dieser überholten Grafik dennoch Spaß haben können. Ich denke viel mehr, dass die Absicht von System 3 ein Ausrufezeichen an die Gamer war. Auch ein zwanzig Jahre altes Spiel muss nicht unbedingt in Vergessenheit geraten.

Constructor HD – Fazit

Mir fällt es schwer eine eindeutige Meinung über Constructor HD zu haben. Einerseits gefällt mir die Idee ein Strategiespiel so facettenreich zu gestalten. Andererseits hat mir die Steuerung über die Konsole schon ein wenig genervt. Auf dem PC ist es mit ziemlicher Sicherheit anders. Zu loben ist jedoch, dass mit Hotkeys versucht worden ist, die Steuerung auf der Konsole angenehmer zu machen. Das Spielprinzip hat mir gut gefallen. Auf der einen Seite muss ein Auge auf die eigenen Mieter geworfen werden. Während die Konkurrenz nur noch darauf wartet meinen Besitz mir wegzunehmen. Dazu werden Killerclowns und Hippies losgelassen, die für Unruhe und Zerstörung sorgen sollen.

Constructor HD ist kein Grafikhit und muss es auch nicht sein. Viele Strategiefans freuen sich bestimmt den Klassiker auch auf den neuesten Konsolen zu spielen. Persönlich finde ich, dass eine noch bessere Grafikdarstellung möglich gewesen wäre. Auf die Spielmotivation von Constructor HD ist ebenfalls bei geachtet worden. Ich habe die zwanzig Jahre alte Version nicht gespielt. Jedoch kann ich sagen, dass die Anzahl an Karten und Spieleinstellungsmöglichkeiten für viel Spaß sorgen können. Im Bereich der Spielmodiwahl bin ich enttäuscht. Hier ist im Vergleich zum Klassiker nichts Neues hinzugefügt worden. Die Rubrik Missionen mit Coming soon sorgt bei mir für Unverständnis. Falls es ein Fehler des Spiels ist, sollte ein Update folgen. Ansonsten warten bestimmt viele auf Neuerungen in diesem Bereich. Der Mehrspielermodus ist einerseits eine gute Idee. Die Spieler zeigen aber ein großes Desinteresse. Ein Onlinespiel war für mich nicht möglich gewesen.