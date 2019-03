Das Cherry Casino hat mich, ehrlich gesagt, nicht von Anfang an beeindruckt. Wobei ich sagen muss, dass es eigentlich ganz klar aufgegliedert ist, was es gerade für Onlinecasino Anfänger relativ einfach macht, denn in wenigen Schritten gelangt man in den gewünschten Casinobereich. Als eingefleischter Glücksspieler bin ich wohl ein wenig verwöhnt und bevorzuge beim Online Casino eine buntere und auffälligere Aufmachung. So what?! Schauen wir uns das CherryCasino einfach mal genauer an!

Die Casinospiele im CherryCasino



Schaut man sich den Bereich der Casinospiele im Cherry Casino an, so stellt man schnell fest, dass hier die belebtesten Games der besten Spielemacher aufgelistet sind. Alles, was Rang und Namen hat, ist im CherryCasino-Portfolio vertreten. Und was das Beste ist: Ihr könnt alle Spielautomaten unter dem Bereich „Casino“ kostenlos testen und ausgiebig mit Spielgeld ausprobieren. Bewegt den Mauszeiger auf das gewünschte Automatenspiel und geht auf „Spielen zum Spaß“. Wer mit Echtgeld spielen möchte, wählt hier „Anmelden und Spielen“.



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völlig anonym deine Frage in unserer

Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen!

>>> Jetzt unverbindlich im Cherry Casino spielen! <<<

Die Anmeldung im CherryCasino



Wenn ihr noch nicht registriert seid, müsst ihr euch erst einmal im OnlineCasino anmelden, ehe ihr mit Echtgeld im Cherry Casino spielen und echte Gewinne einfahren könnt. Dabei gibt es auch noch einen tollen Willkommensbonus für neue Spieler, aber dazu kommen wir später noch. Wählt links oben „Registrieren“ und füllt den Anmeldebogen mit euren persönlichen Daten aus. Hierbei solltet ihr sicher gehen, dass ihr kein Fake-Account eröffnet, denn Gewinne werden ausschließlich dann ausgezahlt, wenn alle eure Daten stimmen.

Für eine Gewinnauszahlung müsst ihr euch später noch mit einem Ausweisdokument verifizieren, denn das dient dem CherryCasino als Sicherheit, dass es sich nicht um Geldwäsche handelt. Habt ihr falsche Angaben gemacht, kann das eine Sperrung eures Accounts mit sich ziehen und eure Gewinne gehen verloren. Über die von euch angegebene Mailadresse erhaltet ihr den Bestätigungscode zugeschickt und in regelmäßigen Abständen kommen die neuesten Bonusangebote sowie Bonuscodes per Mail zu euch. Ein Blick ins Postfach lohnt sich also immer.

>>> Jetzt das Cherry Casino besuchen <<<

Der Willkommensbonus im CherryCasino

Mit dem Willkommenspaket können neue Mitspieler auswählen, ob sie Bonusgeld oder lieber jede Menge Freispiele haben möchten. Der Willkommenbonus wird auf die vier ersten Einzahlungen aufgeteilt und ihr habt bei jeder der Zahlungen die Möglichkeit, zu wählen, ob ihr Geld oder Freespins wollt. Die Staffelung sieht wie folgt aus:

Einzahlung – 100% Bonusgeld bis zu 150€ Zahlung – 20% Bonus bis zu 100€ oder 100 Freespins für Berryburst MAX Einzahlung – 25% Bonusgeld bis zu 100€ oder 50 Freispiele für Starburst Zahlung – 100% Bonus bis zu 150€ oder 100 Freespins für Volcano Rides

Entscheidet bei jeder eurer Zahlungen, welchen der Boni ihr für euch beanspruchen möchtet. Der Mindesteinzahlungsbetrag liegt bei 20€. Die Bonusse 2 bis 4 sind nach der Registrierung bis zu 14 Tage im CherryCasino verfügbar.

Bonusbedingungen im CherryCasino

Alle vier Einzahlungsbonusse und auch die Gewinne, die ihr aus Freispielen erzielt habt, könnt ihr sowohl im Casinobereich als auch bei den Sportwetten umsetzen. Der Bonusbetrag und auch die Gewinn-Beträge aus Freespins sind 40 x im Casino oder 12 x in Sportwetten (Quote mind. 1,80€) umzusetzen, ehe es zu einer Gewinnauszahlung kommt. Bis die Umsatzbedingungen erfüllt sind, dürft ihr in Casinospielen lediglich 5€ je Dreh und 0,5€ pro Gewinnlinie einsetzen. Ihr habt ganze 14 Tage Zeit, um das Bonusgeld umzusetzen.

Im Cherry Casino mit Handy und Tablet spielen

Alle Spiele im Cherry Casino können auch über Smartphone, Handy, iPhone, Laptop oder Tablet gespielt werden, denn die HTML5 Version machts möglich. Für das mobile Spielen benötigt ihr keine spezielle Software, sondern lediglich eine stabile Internetverbindung. So könnt ihr auch von unterwegs eure Lieblingsspiele über den Brwoser aufrufen und spielen.

Sicherheit im Cherry Casino

Die Webseite von CherryCasino wird von der PlayCherry Ltd betrieben. Das Onlinecasino ist von der maltesischen Lotterie- und Glücksspielbehörde lizenziert und wird auch von dieser kontrolliert und reguliert.

Das Unternehmen ist mit der maltesischen Firmenregisternummer C-43059 unter folgender Adresse gelistet:

PlayCherry Limited

3rd Floor, Spinola Park

Triq Mikiel Ang Borg

St. Julians

SPK1000, Malta

Der Support bei Cherry Casino Online

Das Support Team von CherryCasino erreicht ihr per Live-Chat oder per Mail. Dafür müsst ihr oben rechts den Link „Chat“ auswählen, denn der leitet euch direkt weiter. Der Kundendienst ist sehr freundlich und kompetent. Eine Antwort erhält man immer recht schnell. Wer lieber selbst seine Probleme löst, ist gut damit beraten, die FAQs zu durchforsten, denn hier gibt es in vielen Hilfethemen passende und ausführliche Antworten.

>>> Wechselt zum CherryCasino und spielt kostenlos! <<<