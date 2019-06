Wir haben für euch den CasinoClub Test durchgeführt und uns das Club-Casino einmal näher angeschaut. Direkt fiel uns auf, dass die Casino-Webseite sehr übersichtlich aufgebaut und die Navigation daher auch für Neulinge ganz einfach ist. Auf einen Blick ist erkennbar, was im Casino-Club alles angeboten wird und wie man zu seinem bevorzugten Spieletyp gelangt.

Unser CasinoClub Test

Das Onlineportal versprüht eine ganz besondere Atmosphäre und wir nahmen diese bereits beim ersten Betreten für unseren CasinoClub Test wahr. Top Software-Anbieter ohne Ausnahme, individuelle deutschsprachige Betreuung der Spieler, ein riesiges Spiele-Repertoire und ein abwechslungsreiches Programm an exklusiven Events zeichnen diesen ganz besonderen Glücksspiel-Club aus. Ein eigener, in der Webpräsenz eingebundener Blog hält die Clubmitglieder über neueste Spiele, Events und Aktionen auf dem Laufenden.





Zahlreiche Extras für Clubmitglieder

Zu der außergewöhnlichen Clubatmosphäre gibt es auch noch ein casinoeigenes CasinoClub Magazin – in Heftform und auch als Download-Datei. Sowas gibt es nur hier! Man merkt also, dass es sich tatsächlich um mehr als nur ein Online-Casino handelt, denn hinter dem Casino Club steckt eine riesige Community, die in diesem Gambling-Club ganz eng zusammenrückt. VIP-Reisen sowie Club-Events mit Gleichgesinnten, tolle Specials und Turniere – im CasinoClub findet ihr das Non-Plus-Ultra des seriösen Glücksspiels. Wenn ihr ein außergewöhnliches Online Casino sucht, dann findet ihr es ganz sicher mit dem CasinoClub.

Das findet ihr im Casino-Club

Das Spieleangebot im Club reicht von den legendären Tischspielen wie Roulette, Poker, Black Jack usw. über die besten Automatenspiele und Jackpot-Slots bis zu exklusiven Casino-Spielen. Selbstverständlich sind auch zahlreiche Live-Casino Spiele im Repertoire zu finden, bei denen ihr mit echten Live-Dealern interagiert. Die Spieleauswahl ist nach wie vor das, was Glücksspielern am wichtigsten ist. Das CasinoClub-Portfolio setzt sich aus den besten Casinospielen der renommiertesten Software Provider zusammen. So wird jeder, der als Mitglied im Club registriert ist, garantiert sein favorisiertes Spiel finden.

Erfahrene Software-Partner an Bord

Die wichtigsten Partner für das perfekte Spielerlebnis sind wohl Evolution Gaming, Big Time Gaming, NetEnt, Play'n'Go, Amatic, Red Tiger Gaming, Yggdrasil, Nextgen und Pragmatic Play. Sie alle sind weltweit bekannt, sehr beliebt und verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Glücksspiel Business. Aber das sind lange nicht alle Spieleschmieden, deren Casinos-Spiele man in der Clubgemeinschaft entdecken kann. Der ausgewogene Mix machts! Langeweile kommt also garantiert nicht auf, denn alle nur denkbaren Spiele-Kategorien werden abgedeckt.

Spielanleitungen für jeden Slot

So besonders der CasinoClub, so besonders ist auch das Spielerlebnis. Die Automatenspiele werden alle mit einer Kurzbeschreibung vorgestellt, denn der Spieler erfährt wie das Spiel funktioniert, worauf er achten muss, welche Bonussymbole im Spiel zu finden sind und wie hoch die durchschnittliche Auszahlungsrate ist. Das ist nahezu phänomenal, denn gerade neue Spieler sind oft etwas unsicher und können sich so vorab über jeden einzelnen Slot informieren, ehe sie daran spielen. Die Funktion steht aber nur angemeldeten Mitgliedern zur Verfügung. Wobei die Registrierung so einfach ist und schnell geht, dass man gar nicht lange überlegen sollte. Sie kostet ja nichts, ist vollkommen unverbindlich und nachdem ihr angemeldet seid habt ihr vollen Zugriff auf das Komplett-Programm.

Die Anmeldung – Vollkommen sicher und schnell



Wer sich kostenlos im Casino Club anmelden möchte, kann dies in zwei einfachen Schritten tun. Öffnet in der Navigation den Tab „Registrieren“, denn dort tragt ihr die individuellen Daten ein. Nachdem das erledigt ist, füllt ihr anschließend auf der Folgeseite noch die Adressdaten aus und schon kanns losgehen. Für die Anmeldung erhaltet ihr als neue Mitglieder einen tollen Willkommensbonus, den ihr euch mit der ersten Einzahlung sichert. Ihr habt die Wahl, denn es stehen, nachdem ihr euch registriert habt, zwei unterschiedliche Bonusse zur Auswahl.

Der Willkommensbonus im CasinoClub

Der Willkommensbonus ist etwas außergewöhnlich, denn man kann bei Casino-Club zwischen zwei Willkommensboni auswählen. Zum einen gibt es den 125% Bonus für Slots, zum anderen den 100% Bonus für Roulette. Damit sichert ihr euch enormes Startkapital, denn beide Bonusse reichen bis zu einem Bonusbetrag von 250 €. Der Mindesteinzahlungsbetrag für den Bonus liegt bei nur 10 €. Holt euch euer Willkommensgeschenk, denn damit habt ihr reichlich Startkapital auf dem Spielerkonto, mit dem ihr das Kasino ordentlich erkunden könnt.

Der Kundensupport von CasinoClub

Das Supportteam hilft euch bei Problemen und Fragen sehr gerne weiter, denn im Club hat die Kundenzufriedenheit oberste Priorität. Wenn es also mal holpriger zugehen sollte und ihr alleine nicht weiter wisst, dann scheut euch nicht, den Support zu kontaktieren. Hier seid ihr wirklich gut aufgehoben, denn die Mitarbeiter im Hilfecenter sprechen Deutsch und sind sehr kompetent. Nehmt über den Live-Chat Kontakt auf, schreibt eine Mail oder ruft unter der kostenlosen Service-Rufnummer 0800 664 4875 an.

