Die Casinospiele im BoomBang Online Casino

Der Spielebereich mit den vielen Casinospielen ist bei BoomBang in die Bereiche Top Spiele, Kategorien, Themen und Anbieter aufgegliedert. So findet ihr über die Navigation schnell zu euren Lieblingsspielen. Beispielsweise lässt sich das Portfolio in beliebte Themenbereiche und Anbieter filtern. So bekommt ihr alle Spiele des ausgewählten Themas von eurem Lieblings-Spielehersteller angezeigt. Noch schneller geht es, wenn ihr den Namen des Spiels in die Suchleiste eintippt.

Das Angebot an Slotautomaten, Videoslots, Live-Spielen und Tischspielen in enorm und darauf näher einzugehen, würde hier den Rahmen sprengen. Jeder findet bei BoomBang sein ganz persönliches Lieblingsspiel – ganz sicher! Das Programm wird ständig erweitert, denn so erhalten die Spieler die Möglichkeit, immer an den neuesten, aktuellsten und beliebtesten Spielautomaten zu zocken.

Angebote und Aktionen im BoomBang Casino

Das BoomBang Casino hat auch oft spezielle Aktionen und Specials am Start. Selbst für Handy-Nutzer gibt es manchmal spezielle SMS-Specials oder Handy-Freispiele. Ein Blick in die Bonusseite, zu der ihr über den Button oben links am Bildschirmrand gelangt, lohnt sich also immer. Die Angebote wechseln ständig, deshalb solltet ihr die Bonusse immer ein wenig auf dem Schirm behalten.

Der Support bei BoomBang

Das Supportteam im BoomBang Casino ist unter der Freecall-Nummer 0800 1862 035 rund um die Uhr für euch da. Per Mail könnt ihr das Team unter der Mailadresse support@boombangcasino.com erreichen. Dorthin sendet ihr auch eure Dokumente in Kopie für die Identifikation. Unser Kontakt zum Casino wurde innerhalb kurzer Zeit beantwortet und unsere Fragen sowie Probleme zu unserer vollsten Zufriedenheit geklärt. Durch die FAQs könnt ihr viele kleinere Problemchen auch selbst beheben, denn die Seite ist recht umfangreich.