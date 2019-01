Das betsafe Online Casino ist in erster Linie eine gute Anlaufstelle für Online Sportwetten und Live-Wetten, denn hier könnt ihr über aktuelle Sportereignisse hinweg auch für politische Ereignisse und TV-Shows eure Wette platzieren. Aber auch im Casinobereich hat das Online Casino ganz schön was zu bieten und stellt hierfür eine vielfältige Auswahl an Automaten- und Tischspielen bereit. Ich habe das Casino und das Spielangebot getestet und komme zu dem Entschluss, dass man betsafe bedingungslos empfehlen kann.

Eure Anmeldung im betsafe Casino

Wer sich im betsafe Online Casino anmelden will, hat die Registrierung schnell hinter sich gebracht. Klickt oben rechts auf den grünen Button mit der Aufschrift „Konto registrieren“. Anschließend müsst ihr lediglich eure persönlichen Angaben in das Anmeldeformular eingeben und es dauert tatsächlich nur wenige Minuten, bis ihr im Casino loslegen könnt.

Der Willkommensbonus im betsafe Online Casino

Wie ziemlich jedes andere OnlineCasino, bietet auch betsafe einen Willkommensbonus an. Diesen könnt ihr direkt nach eurer Anmeldung und nach der Ersteinzahlung auswählen. Ingesamt könnt ihr nacheinander drei Mal einen Casinobonus für eure Erstanmeldung aktivieren.

Das bedeutet, dass der Einzahlungsbonus nach eurer Registrierung aus insgesamt drei Bonussen besteht, bei denen ihr euch eine Gesamtsumme von 1000€ auf eurem Spielerkonto sichern könnt.

Der erste Bonus

Wenn ihr das Bonusprogramm für euch beansprucht, wird zunächst einmal eure Ersteinzahlung bis zu einem Betrag von 250€ verdoppelt. Außerdem bekommt ihr als Gratisbonus obendrauf direkt noch 10 Big-Spins für das beliebte Spiel Gonzo's Quest.

Der zweite Bonus

Habt ihr euren ersten Bonusanteil unter Berücksichtigung der Bonusbedingungen komplett durchgespielt, könnt ihr den nächsten Bonus aktivieren. Dieser besteht aus +50% auf euren Einzahlungsbetrag und wird bis zu 250€ auf die zweite Einzahlung gewährt. Auch beim zweiten Bonus gibt es wieder Freespins für Gonzo's Quest und ihr könnt 25 Mal gratis drehen. Den zweiten Einzahlungsbonus bekommt ihr, indem ihr euren Benutzernamen oben rechts anklickt und euch die Aktion unter „Verfügbare Boni“ aussucht.

Der dritte Bonus

Zuerst müsst ihr den zweiten Bonus komplett umgesetzt haben, danach habt ihr beim dritten Einzahlungsbonus die Möglichkeit, euer Guthaben bis zu einem Betrag von 500€ zu verdoppeln. Zudem kommt ihr in den Genuss von weiteren 25 kostenlosen BIG SPINS bei Gonzo.

Für die Boni müsst ihr jeweils mindestens 10€ einzahlen. Das Bonusprogramm ist nicht verfügbar für Neukunden, die Moneybookers, Skrill oder Neteller für ihre Einzahlung nutzen.

Ersteinzahlungsbonus für Sportwetten

Wer das eben erwähnte Willkommensbonus Triple für das Casino nicht in Anspruch nehmen will, kann auch den 100% Sport-Willkommensbonus wählen. Hier wird eure Ersteinzahlung bis zu 100€ verdoppelt.



Poker Willkommensangebot

Für alle begeisterten Poker Freunde hat betsafe auch ein Willkommens-Special am Start. Dazu müsst ihr den Client runterladen und einen Poker-Nicknamen eingeben. Wählt zwischen 25€ und 1000€ Bonus und spielt an einem der Cash Tische oder bei Turnieren, denn so raked ihr den Bonus. Ist die von euch gewählte Bonusschwelle erreicht, bekommt ihr die Freigabe eines Prozentsatz des Bonus. Genauere Informationen über den Poker-Willkommensbonus findet ihr unter „Top Angebote“.



Die Casinospiele im betsafe Online Casino

Erfreulicherweise findet man bei betsafe alle beliebten Automatenspiele, Videoslots, Tischspiele und Live-Casino Spiele aller bedeutenden Hersteller. So fällt es einem nicht schwer, sein persönliches Lieblingsspiel aus dem riesigen Angebot rauszufiltern. Alleine mehr als 1000 Videoslots warten im betsafe Online Casino darauf, von euch erkundet zu werden. Die meisten Spielautomaten können kostenlos getestet werden. Ausgenommen sind, sofern ich das feststellen konnte, lediglich die Games im Livecasino.

Top Angebote und Aktionen

In der Navigation findet ihr den Tab „Top Angebote“. Hier listet betsafe immer die aktuellen Bonusaktionen auf, die ihr als Spieler beanspruchen könnt. Jackpot-Aktionen und Freispiele sind gewöhnlich immer dort zu finden. Ein Blick ins Aktionsangebot lohnt sich also immer!

Der Support bei betsafe

Oben rechts, neben dem grünen Anmeldungsbutton findet ihr ein Fragezeichen. Dort verbirgt sich der Hilfecenter von betsafe. Einfach mal draufklicken und den Link „Hilfe-Center“ öffnen, und schon könnt ihr mit dem Suppotteam interagieren. Der Kundensupoort im betsafe Online Casino ist per Live-Chat, Mail und Telefon erreichbar. Deutschsprachiger Support allerdings nur zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr. Wenn ihr eine Mail schreibt, wird diese aber immer schnellstmöglich beantwortet und ihr bekommt zügig kompetente Hilfe. Betsafe hat übrigens im Jahr 2018 den Operator Award abgestaubt. Dazu muss man, denke ich zumindest, nicht mehr sagen.