Aven Colony 6 Aven Colony 6/10 Pros Guter Ursachen-Wirkung-Mechanismus

Sandbox-Mode gut umgesetzt

Zahlreiche Gebäude-Optionen

Dynamischer Tag-/Nachtwechsel

Wahlen …

Aufgeräumte Menüs und logische Anordnung derer Cons … die aber nur eine nette Dreingabe sind

Kampagne lediglich ein erweitertes Tutorial

Bevölkerung lediglich als Spielerrestriktion mit gleichen Bedingungen

Keine Modding-Tools (für Missionen zB)

Kein Steam Workshop Support

Übersetzungsfehler und keine deutsche Sprachausgabe

Aven Colony will sowas wie das Cities: Skylines im Weltall sein. Im Test zeigt sich, dass die Ideen und Ausführungen zwar brauchbar sind, aber es trotzdem aber noch ein weiter, weiter Weg bis zur Spitze ist. Was der Titel von Mothership Entertainment drauf hat, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen des Tests.

Die Kampagne des Spiels ist im Grunde genommen nicht mehr als ein Tutorial für das eigentliche Spiel. Hier bekommt ihr nämlich in der Regel nur Meilensteine vorgesetzt, die es zu erreichen gilt. Dazu zählen etwa bestimmte Einwohnerzahlen oder eine bestimmte Menge an Gebäudetypen. Wenn es richtig spannend werden soll, dürft ihr auch Güter exportieren oder importieren. Mehr als das erwartet euch hier allerdings nicht. Ein nettes Beiwerk.

Spannender ist daher der Sandbox-Mode. Hier dürft ihr allerhand Veränderungen am Regelwerk vornehmen. Wie viele Ressourcen gibt es zum Spielstart? Gibt es Obergrenzen für Bewohner? Macht ihr den Titel schwerer? Und wie hart soll es sein, die Leute zu bespaßen und zufriedenzustellen? Hört sich alles gut an. Leider aber sind die Mechanismen im Spiel nicht so ausgereift wie in Cities: Skylines. Während ihr dort ganz filigran um solche Bedingungen herumtüfteln dürft, gibt es nur wenig Einflussnahme in Aven Colony. Umso ärgerlicher ist, dass es kein Scenario-Mode gibt – das könnte nämlich die Sandbox ungemein auffrischen und wunderbar erweitern. Auch der Steam Workshop findet keine Anwendung. Ein ärgerliches Versäumnis!

Aven Colony – Fangen wir klein an

Im Spiel gilt es Aven Prime zu kolonisieren. Zu Beginn startet ihr lediglich mit einer Basisstation und verfügt über einen moderaten Grundstock an Ressourcen. Das Spiel selbst auf Materialen wie Nanite (die Hauptzutat für Gebäudebauten) oder Wasser bzw. Nahrung. Auch die Anzahl an Einwohnern und fähigen Arbeitskräfte spielt eine wichtige Rolle. Denn ohne Arbeiter gibt es keinen Rohstoffab- und verbau. Die Arbeiter haben zudem andere Bedürfnisse als die gewöhnlichen Bewohner der Kolonie, was die Sache ein wenig aufpeppt.

So richtig limitierend ist eigentlich nur das Nanite, weil es das nicht im Überfluss gibt. Deswegen könnt ihr auch nicht frei Schnauze irgendwelche Gebäude bauen, die sich letztlich als nutzlos erweisen. Stattdessen müsst ihr überlegen, ob eure Arbeiter möglichst kurze Arbeitswege haben, ob die Sicherheit gewährleistet ist (für alle Anwohner), ob genug Nahrung im Speicher liegt. Und so weiter und so fort. Zumeist überschneiden sich deren Bedingungen und auch Gebäude können zwei Fliegen mit einer Klatsche erledigen. Wenn also Cities: Skylines auf Makroebene arbeitet mit vielen Tausenden Einwohnern, so bewegt sich Aven Colony eher auf einer Mikroebene mit wenigen, dafür aber gewichtigeren Entscheidungen.

Sehr positiv aufgefallen ist mir die logische Struktur der Menüs des Spiels. Genau wie im Vorbild Cities: Skylines gibt es klare hierarchische Navigationsleisten, gute Zoomstufen und so weiter und so fort. Außerdem dürft ihr euch über unterschiedliche Biotope freuen, die mit verschiedenen Anforderungen an den Stadtbau einhergehen. Etwas seltsam ist nur, wie die Bewohner auf etwaige Arbeitswege reagieren. Wenn ich beispielsweise einen elend langen Tunnel baue, gefällt das den Leuten besser als die Arbeit direkt im Nebengebäude zu haben. Dabei sollte ich aber auch erwähnen: Hierbei handelt es sich um die einzige Logiklücke im Spiel, die ich bisher (20 Spielstunden+) gefunden habe.

Aven Colony – Ursache & Wirkung

Was mir in Aven Colony ebenfalls gut gefällt, ist das Konzept von Ursache und Wirkung. Wenn ihr beispielsweise fette Produktionsketten baut, dann gibt es eben eine Menge an Luftverschmutzung. Das gefällt natürlich den umliegenden Anwohnern nicht, also baut ihr die passenden Filter- oder Kläranlagen. Und so viel sei gesagt: Nehmt die Bedürfnisse eurer Bewohner ernst! Denn auch hier gilt: Ursache und Wirkung.

Wenn die Leute mit eurer Arbeit nicht zufrieden sind, dann wählen sie euch einfach von der Position des Stadtherren ab. Dann habt ihr verloren. Das System funktioniert ganz ähnlich wie in Urban Empires, bietet allerdings keinerlei Möglichkeiten, den Wahlkampf zu bestreiten. Auch hier: Chance vertan! Wie gerne würde ich auch meinen Untertanen leere Versprechen machen, die ich ohnehin nicht einhalte. Quasi digitale Satire der realen Geschehnisse. Ist das schon Realsatire?

Neben der Gefahr einer Abwahl gibt es auch noch Angriffe außerirdischer Lebensformen oder Weltraumgewitter, die es richtig in sich haben können. Da solche Ereignisse aber nur sehr selten auftreten und dann auch extrem leicht zu kontern sind, sind sie nur bloßes Beiwerk, um den ansonsten doch recht stringenten Verlauf des Spiels aufzupeppen. Und damit kommen wir auch zu einem der größten Kritikpunkte: Es gibt einfach zu wenig Abwechslung. Die Bewohner reagieren stets gleich, egal welche Karte ihr spielt. Ja, zwar sorgen starke Winde für eine extrem gute Kosten-Nutzen-Effizienz der Windräder, aber die ganzen Natureigenschaften betreffen eben nur den Bau selbst. Nicht aber die Bevölkerung. Hier haben die Entwickler also leider nicht weit genug gedacht.

Optisch macht Aven Colony einen passablen Eindruck. Bei der deutschen Übersetzung haben sich allerdings hier und da einige Fehler eingeschlichen. Eine deutsche Sprachausgabe gibt es allerdings nicht. Ihr müsst also mit englischen Sprechern Vorlieb nehmen.

Fazit:

Aven Colony ist per se kein schlechtes Spiel. Aber es ist meilenweit entfernt von der Klasse eines Cities: Skylines. Die Entwickler von Mothership Entertainment haben die richtigen Ideen, aber leider sind diese nicht bis zum Ende gedacht. So cool die Ursache-Wirkung-Mechaniken sind, es gibt immer irgendwo ein abruptes Ende der Logik-Kette. Zudem fehlt mir die Integration des Workshops oder Spielermods. Am Ende bleibt daher ein netter Versuch, Cities: Skylines ins Weltall zu bringen. Mit den richtigen Updates lässt sich all das aber locker ausmerzen. Es liegt an den Entwicklern, dies zeitnah umzusetzen.