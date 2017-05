Alone with You 7 Alone with You (PC) 7/10 Pros Schöne 16 Bit Animationen...

Story ist ergreifend

Viele Gegenstände und co. lassen sich erforschen Cons Die leider keine alternative Variante haben

Nichts für Leute, die dieses Genre nicht mögen

Nachdem Alone with You nur für die PS4 und die PSVita verfügbar war, hat Benjamin Rivers Inc. es auch auf Steam veröffentlicht. Dieser Titel ist eine schöne Kombination aus Adventure & Visual Novel. Wie sich das Spiel letztendlich geschlagen hat, haben wir für euch im Test vorbereitet.

Alone with You – 2064

Im Jahre 2064, spielt ihr den letzten Überlebenden auf einer Kolonie im Weltall. Dieser versucht ihr mit allen Mitteln zu entkommen, da das Ende immer näherkommt. Mit der Hilfe von einer KI und Hologrammen eurer verstorbenen Kollegen versucht ihr euch aus der ganzen Sache herauszuarbeiten.

Ein essenzieller Teil des Spiels sind die Hologramme. Diese erzählen euch alle möglichen Geschichten und wie ihr natürlich aus dem Schlammassel rauskommt. Wie sie es aber tun, bannt den Spieler in eine emotionale Stimmung. Das macht diesen Titel wirklich aus. Ein weiterer Aspekt ist, dass ihr nur alleine und bei Nacht zu den Hologrammen könnt. Das stärkt das Band zwischen euch und euren ehemaligen Kollegen umso mehr.

Doch damit ist es noch gar nicht getan, denn ihr müsst auch unterschiedlichste Orte untersuchen. Durch das Scannen von nützlichen Teilen erfahrt ihr wie diese erbaut werden und könnt eure Flucht damit planen. Zusätzlich erfahrt ihr die Geschichte, zu den Gegenständen die ihr scannt. Oftmals geben diese interessante Fakten wieder. Für einen Adventure-Titel wäre das jedoch zu einfach, daher sind im Spiel noch Rätsel, die einem noch etwas Abwechslung bieten. Meist sind diese aber relativ einfach, wenn ihr aufmerksam alles mitlest und gut im Zusammenhänge schließen seid.

Das hat mich jedoch nicht davon abgehalten, bei einem Rätsel Ewigkeiten zu brauchen. Obwohl ich jeden Raum X Mal durchsucht habe, hatte ich nicht bemerkt, dass ich oftmals an einem geheimen Raum vorbei bin. Nachdem dieser aber gefunden war, ging das Rätsel einfach von der Hand.

Alone with You – Schöner 16 Bit Stil

Fans der guten alten 16 Bit Grafik werden sich bestimmt bei Alone with You wohl fühlen. Für einen recht kleinen Indie-Titel, gibt es sehr schöne Animationen, die das Herz eines Nostalgikers höherschlagen lassen. Schön wäre es nur gewesen, wenn es noch alternative Animationen geben würde an manchen Stellen. Doch dafür sind die vorhandenen Animationen gut ausgeschmückt und sorgen dafür, dass ihr euch wie der Hauptcharakter fühlt. Also einsam und alleine auf einem fremden Planeten, der kurz davor sich selber zu zerstören. Außerdem verleitet das Spiel dazu alles auszuprobieren. Das ist nicht nur der Sinn des Spiel, sondern bringt einen manchmal auch zum Schmunzeln.

Fazit

Alone with You ist ein gut ausgeklügeltes Adventure/Visual Novel, das euch in eine lebhafte Welt eintauchen lässt. Das sorgt nicht nur für ein Einsamkeitsgefühl mitten im Spiel, sondern auch für Emotionen, die sich mit den Hologrammen eurer Kollegen entwickeln. Manchmal kann der Titel nur etwas mehr Abwechslung brauchen, die mir persönlich nicht geschadet hätte. Nichtsdestotrotz war Alone with You mal eine packende Erfahrung.