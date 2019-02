In diesem Testbericht könnt ihr über meine ersten Erfahrungen im amerikanischem „All Slots Online Casino“ lesen. Bisher hielt ich mich nur in deutschen Online-Casinos auf, dies bietet mir jetzt auch mal die Chance über den Tellerrand zu schauen und Erfahrungen im internationalem Spiel zu bekommen. 🙂

Blitzschnelle Anmeldung

Die Anmeldung nimmt in diesem Casino höchstens 2 Minuten in Anspruch. Wie jedes andere Casino benötigt auch All Slots Online Casino allgemeine Daten über euch, um euch im System registrieren zu können. Überlegt euch vorerst einen Benutzernamen, beispielsweise einen den ihr schon in einem anderen Casino verwendet, denn so kommt ihr nicht durcheinander. Ich benutze in jedem Online-Casino, soweit wie möglich, den gleichen Benutzernamen. Ihr müsst lediglich Geburtstag, Wohnort und eure Handynummer angeben. Die Handynummer ist später auch noch Teil des Einzahlungsbonus. 😉

In den folgenden Screenshots seht ihr das Anmeldefenster. Um zu Registration zu kommen, einfach oben rechts auf deren Website auf „Registrieren“ klicken.

Wie der Name schon sagt, müsste es ja theoretisch jedes Spiel in diesem Casino geben. Ist aber leider nicht so. Einige meiner Favoriten habe ich vergeblich gesucht. Aber im Prinzip sind es schon eine Menge Spiele, welche hier angeboten werden. Vor allem gibt es zu jeder Kategorie ein überdurchschnittliches Angebot an Spielen. Mein Lieblingssegment sind die Spielautomaten. Und davon gibt es hier sehr viele, was mir sehr gut gefällt. Auch viele, welche ich noch nicht kannte und in Zukunft noch ausprobieren möchte. Wer also ein breites Angebot an Spielen haben will, ist hier sehr gut aufgehoben.

Mir persönlich hat der Slot „Cash of Kingdoms“ sehr gut gefallen. Auch ein Spielautomat, welchen ich vorher noch nicht kannte und bisher noch in keinem Online-Casino finden konnte. Vielleicht liegt es daran, dass er etwas neuer ist. Aber ich glaube das macht All Slots Online Casino aus, dass sie direkt auch neue Spiele vom Markt am Start haben.

>>> Hier kommt ihr zum Casino <<<

Einzahlungsbonus bis zu 1500 €

Ja, ihr lest richtig! Bis zu 1500 €. Und das gibt es verteilt auf eure ersten Einzahlungen. Bei diesem Casino gibt es die üblichen Einzahlungsmethoden wie Kreditkarten, Paysafecard, EC-Karten oder Giropay. Zu Beginn habe ich mir erstmal 500 € aufgeladen und bekam noch einen zusätzlichen Bonus, das hat mir für den Anfang erstmal gereicht.

Das Glücksrad Das Glücksrad

Auch bei diesem Casino gibt es ein Glücksrad. Dieses attraktive Feature durfte ich auch schon in einem anderen Online-Casino testen, es ist also an sich nichts neues. Das Rad darf man mehrmals am Tag drehen, daher schaue ich auch oft unterwegs über mein Smartphone rein, um die nächsten Gewinne abzuholen. Als Geschenke gibt es hier Freispiele, Treuepunkte, Bargeld-Credits, Einzahlungsbonus oder wenn man auch Pech hat, geht man leer aus. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Auf diesem Bild könnt ihr das Glücksrad auch nochmal sehen.