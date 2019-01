Als nächstes durfte ich das 777 Casino testen. Ich habe es bereits vor 2 Jahren kennengelernt, aber habe damals nur wenige Spiele gespielt, weil mir andere Casinos mehr zugesagt haben. Aber dieses Mal habe ich mich intensiv auf der Seite informiert und berichte euch über alle Wesentlichen Details. Weitere Testberichte von Online-Casinos könnt ihr hier lesen. 🙂

Unkomplizierte und schnelle Anmeldung



Ihr könnt euch unter „Anmelden“ oben in der Navigationsleiste kostenlos registrieren. Die Registrierung dauert weniger als eine Minute.

Zuerst müsst ihr, wie in jedem anderen Online-Casino auch, eure allgemeinen Daten angeben wie Namen, Vornamen, Geburtstag- und Ort und E-Mail-Adresse angeben. Danach klickt ihr unten auf „Weiter“ und müsst noch 2 weitere Seiten ausfüllen, sind aber nur wenige Angaben, also von daher könnt ihr euch innerhalb weniger Minuten anmelden.





Die Casinospiele im 777 Casino

Die Spiele sind aufgeteilt in 4 Kategorien: Slots & Jackpots, Roulette, Live-Casino und Kartenspiele. Die Kategorie Slots „bilden das Herz von 777“. (Laut Homepage)

Ich persönlich spiele am liebsten die Live-Casinos und Slots. Hier gibt es eine sehr überschaubare Angebote. Ich habe meine Favoriten und die meisten finden sich auch hier wieder. Trotzdem wird nicht unbedingt jeder hier fündig, denn die beliebtesten Slots konnte ich hier nicht wiederfinden. Was ich jedoch gut finde; der Jackpot bei den Jackpotspielen wird live übertragen und befindet sich direkt unter dem Spiel, so kann man direkt sehen, welches Spiel einen hohen Jackpot beinhaltet. Aber die Jackpotspiele haben mich bisher noch nicht reizen können.

Bei den Live-Casinos könnt ihr die bekannten Tischspiele wie Poker, Blackjack und Baccarat hautnah miterleben, denn für jedes Spiel wird ein Mitarbeiter von 777 zur Verfügung gestellt, welcher euch über das Spiel begleitet. Ich habe Mal bei Blackjack mitgespielt und muss sagen, das es wirklich Spaß macht. Man ist zwar nur digital dabei, aber man hat das Gefühl, nicht von einer Software betrügt zu werden, denn alles wir live aufgedeckt.

Auch wenn ich kein Fan von Roulette bin, habe ich mir dieses Segment auch nochmal angeschaut. Es werden 4 Varianten des Roulettes angeboten. Da mir alle schon bekannt waren, habe ich eigentlich nichts neues erfahren. Aber, Roulette-Spieler werden auch im 777 Casino berücksichtigt. 😉

Aktionen und Bonis

Natürlich kommen die Aktionen und Willkommensbonis im 777 Casino auch zur Geltung. Zur Anmeldung und ersten Einzahlung gibt es erstmal ein Bonus von bis zu 200 €, mit denen man schonmal richtig was anfangen kann. In letzter Zeit hat sich dieser nicht mehr geändert, aber möglicherweise wird dieser noch höher angesetzt, denn bei manchen Online-Casinos gibt es zusätzlich noch Freispiele oder ähnliches. Aber das ist alles nur Spekulation. Was Fakt ist, dass sich die ersten 5 Einzahlungen auch noch bezahlt machen. Die 2.-5. Einzahlung werden mit + 30 % vergütet bis zu 350 €!

Außerdem ist derzeit noch ein Angebot, bei dem ihr für den besten Jackpot-Slot 77 Freispiele geschenkt bekommt! Die einzige Voraussetzung: ihr müsst euch anmelden! So einfach geht es. Leider weiß ich nicht ob dieser Bonus für längere Zeit bestehen bleibt, aber ich kann mir vorstellen das irgendwann auch andere Bonis statt diesem angeboten werden.

Fragen zur Einzahlung oder generell zum Casino?

Der Support vom 777 Casino ist wirklich super. Hier wird sich um die Kunden gekümmert, genau das macht das Casino aus. Auf dem folgenden Screenshot seht ihr auch noch eine kleine Ansammlung von den meistgestellten Fragen, bei denen euch das Casino unverzüglich weiterhelfen kann. Bei spezielleren Fragen könnt ihr euch an den Support richten, welcher meiner Erfahrung nach sehr schnell und präzise antwortet.