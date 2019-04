Jeder kennt die derzeit sehr beliebte Serie der Wikinger – Vikings! Eine Serie mit endlosen Schlachten und einer interessanten Hintergrundgeschichte. Der Slot spiegelt die Serie sehr gut wieder. Nun gibt es auch ein Spielautomat zu der Serie. Vikings könnt ihr hier kostenlos und online spielen. 🙂

Vikings kostenlos spielen

 

Gespielt wird hier auf 5 Walzen und 3 Reihen. Der Einsatz pro Spiel beträgt 0,20 € – 100,00 €.

Raid Spins

Sie sind sozusagen die Freispiele des Spieles. Um die Raid Spins zu starten, benötigt ihr auf den Walzen 3, 4 und 5 ein Raid Spin-Symbol. Dann bekommt ihr 7 Freispiele. Es öffnet sich ein neuer Spielbereich mit 7 Walzen und 5 Reihen. Dort gibt es 78.125 Gewinnmöglichkeiten! Also eine sehr hohe Chance, hier die riesigen Gewinne zu holen.

Shield Wall

Beim Shield Wall Feature werdet ihr überrascht. Es tauchen auf den Walzen Schilder in gebündelter Form auf. Hinter den Schildern versteckt sich ein Symbol. Wenn diese aufgedeckt werden, warten große Gewinne auf euch! Durch das restliche Spielfeld kann der Gewinn mit dem Feature natürlich noch höher ausfallen.

Das Hotspot-Feature Das Hotspot-Feature

Für dieses Feature wird die mittlere Walze benötigt. Wie ihr schon seht ist diese von einem hellen Strahl erleuchtet. Die Charaktere der Serie tauchen immer als Symbol auf, welches sich über 3 Positionen streckt. Landet solch ein Symbol vollständig auf der mittleren Walze, wird das Feature aktiviert. Alle Viking-Symbole im Spiel verwandeln sich nun in das Symbol des Hotspots (der 3. Walze). So habt ihr die Chance auf ein volles Bild nur mit einem Symbol, was einem Mega-Gewinn entspricht!

