Bei uns könnt ihr den Slot „The Book" und noch viele weitere Spiele online und kostenlos spielen. Keine Anmeldung oder Einzahlung nötig, einfach in Ruhe zocken. Viel Spaß! 🙂



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen!

Dieser Slot spielt in dem Labor eines Zauberers. Die Feature sind genauso magisch wie die Kreationen des Magiers, diese lassen euch nämlich sehr viel Geld gewinnen! Unter anderem gibt es hier Freispiele und zufällige Wilds! Worum es sich hier handelt, könnt ihr weiter unten lesen.

Video zum Spiel

Spielaufbau

Ihr gewinnt, wenn mindestens 3 gleiche Symbole auf einer der 10 Gewinnlinien nebeneinander von links beginnend liegen. Umso mehr Symbole nebeneinander liegen, umso höher ist auch der Gewinn. Wie viel genau etwas bringt, könnt ihr in der Gewinntabelle erlesen, welche ihr über das grüne Symbol unten links aufrufen könnt. Die Beträge hängen aber von eurem gespieltem Einsatz ab, welchen ihr selbstverständlich selbst auswählen könnt.

Diesen ändert ihr, wenn ihr auf den Pfeil bei „Gesamteinsatz“ klickt. Dort könnt ihr auswählen mit wie viel Gewinnlinien ihr spielen möchtet und wie hoch der Münzwert sein soll. Von 0,10 € bis 100,00 € ist vieles möglich. Gewinnlinien gibt es maximal 10, mindestens 1 Gewinnlinie muss ausgewählt sein, was ich euch aber nicht empfehlen kann. Spielt am besten immer mit allen Gewinnlinien.

Das Spiel startet ihr unten rechts mit dem kreisenden Pfeil. Ein Doppelklick hält die Drehung des Automaten direkt an. Links neben „Max Einsatz“ befindet sich noch die Auto-Start-Funktion.

Kommen wir nun zu den Features. Das Wild ist hier etwas anders als bei normalen Spielautomaten. Es ist nämlich nicht immer vorhanden. Es kommt zufällig und die Funktion wird dann einem regulärem Symbol zugeteilt. Das seht ihr unten an dem Buch, wenn dieses hochsteigt und euch ein Symbol auswählt. Dieses Symbol ist dann im kommenden Spiel euer Wild und ersetzt euch alle Symbole auf den Walzen! So können etliche Gewinnkombinationen vervollständig werden und bringen euch tolle Gewinne ein.

Die Freispiele sind bei The Book auch sehr begehrt. Um diese zu bekommen, ist das Buch-Symbol nötig. Dieses taucht auf den Walzen 2, 3 und 4 auf und kann auch gebündelt erscheinen. Mindestens sind 3 Bücher auf jeweils einer Walze benötigt, um die Freispiele zu starten. Es können aber auch 9 Bücher in einem Spiel auftauchen und ermöglichen euch so die maximale Anzahl an Freispielen. Folgend seht ihr, wie viele Freispiele euch eine bestimmte Anzahl an Büchern bringt:

3x3x3 = 135 Freispiele

3x3x2 = 90 Freispiele

3x2x2 = 60 Freispiele

3x3x1 = 45 Freispiele

2x2x2 = 40 Freispiele

3x2x1 = 30 Freispiele

2x2x1 = 20 Freispiele

3x1x1 = 15 Freispiele

2x1x1 = 10 Freispiele

1x1x1 = 5 Freispiele

Wenn ihr während der Freispiele weitere Bücher bekommt, werden euch natürlich zusätzlich gratis Spins gutgeschrieben.

Screenshots