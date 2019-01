Spiele Simply the best

Bei uns könnt ihr sehr viele Online-Spielautomaten kostenlos testen. Unter anderem auch „Simply the best“, entwickelt von Gamomat. Viel Spaß beim kostenlosen Testen. 🙂

Dieser Slot beinhaltet das klassische Bild des Casinos, Zigarren, Poker-Chips, Geldspeicher und eine hübsche Dame. Simply the best ist ein einfach zu verstehender Spielautomat ohne komplizierte Features.

Video zum Spiel

Spielaufbau

Um das Spiel zu starten, klickt einfach unten rechts auf den kreisenden Pfeil. Wenn ihr 2x schnell hintereinander klickt, wird das Drehen des Automates direkt gestoppt. Links daneben befindet sich die Auto-Start-Funktion, welche ihr nur anklicken müsst und der Automat dreht so lange, bis ihr es unterbrecht.

Aber zuerst solltet ihr euren gewünschten Einsatz wählen, denn anfangs ist der Einsatz auf das Mindeste gestellt. Dazu einfach unten links bei dem orangenen Button bei „Einsatz“ auf + oder – klicken. Insgesamt können 0,05 – 100,00 € pro Spiel gesetzt werden. Die Anzahl der Gewinnlinien steht fest und kann in diesem Spiel nicht geändert werden.

Über den blauen Button könnt ihr die Auszahlungstabelle aufrufen und über das „i“ bekommt ihr noch weitere wichtige Informationen.

Gewinne werden erzielt, wenn ein gleiches Symbol mehrmals nebeneinander von links beginnend auf einer Walze liegt. Bei einem Gewinn kann der gewonnene Betrag über die Risiko-Funktion vermehrt werden. Klickt auf die gelben Felder unten neben der Start-Funktion.

Dazu gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten: die Leiter, bei der ihr mit etwas Glück höher Beträge über das Drücken der Leiter erreichen könnt.

Oder ihr setzt euren Gewinn auf eine Farbe, rot oder schwarz, die klassische Risiko-Funktion.

Das Symbol mit dem höchsten Gewinn ist der Tresor. Bei 5 Tresoren auf einer Gewinnlinie könnt ihr mit dem maximalen Einsatz (100,00 €) 100.000,00 € gewinnen! Ich weiß, sehr unwahrscheinlich, jedoch nur um das euch mal vor Augen zu halten. An zweiter Stelle der höchsten Gewinne stehen die Blonde Dame und der Herr, welche euren Einsatz bis zu 200x vervielfachen können!

