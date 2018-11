Spiele Lord of the Ocean

Bei Lord of the Ocean geht es, wie der Name schon sagt, um den Herrscher der Ozeane. Dieser Slot bietet einiges an Features, sodass sich der Spaß nicht schnell verlieren lässt. Ich könnte es manchmal stundenlang zocken. Aber nicht im kostenlosen Modus, sondern beim Sunmaker Casino um echtes Geld!

Spielaufbau

Wie bei den anderen Spielen müsst ihr hier zuerst einen Einsatz wählen und entscheiden, mit wie viel Gewinnlinien ihr spielen möchtet. Maximal sind 10 Gewinnlinien auswählbar, eigentlich spiele ich immer mit 10 Gewinnlinien. Den Einsatz könnt ihr unten in der Leiste zwischen 0,04 – 100,00 € wählen. Neben der Auswahl an Gewinnlinien gibt es noch das Feld „Menü“, wo ihr die Gewinntabelle des Spieles aufrufen könnt.

Startet das Spiel über den grünen Start-Button unten rechts, oder benutzt die Auto-Start-Funktion, welche sich direkt daneben befindet. Wenn ihr diese aktiviert, dreht sich der Automat von alleine und ihr könnt einfach nur zuschauen. Ich persönlich betätige lieber die Start-Funktion selbst.

Es gibt ein Spezial-Symbol, das mehrere Funktionen hat. Es ist der Scatter! Ein Scatter ist unabhängig von den Gewinnlinien und muss nicht auf einer Gewinnlinie nebeneinander liegen, im Gegensatz zu regulären Symbolen. Dazu ist er noch Voraussetzung für die Freispiele, denn wenn ihr 3 Scatter in einem Spiel habt, werden die Freispiele gestartet. Ihr bekommt 10 Freispiele und ein Bonus-Symbol zugewiesen. Das Bonus-Symbol ist eines der regulären Symbole und hat eine besondere Funktion bei den Freispielen. Es deckt nämlich eine komplette Walze, wenn es auftaucht. Wenn ihr also auf jeder Walze ein Bonus-Symbol habt, wird das ganze Spiel mit diesem Spezial-Symbol bedeckt und schüttet einen riesigen Gewinn aus!

Dazu ist das Symbol noch der Joker in dem Spiel und ersetzt euch alle Symbole auf den Walzen. So habt ihr eine viel größere Möglichkeit, Geld zu gewinnen. Also immer die Augen offen halten, wenn dieses Symbol mehrmals in einem Spiel auftaucht!

Das Symbol, welches am meisten auszahlt, ist der „Lord of the Ocean“, wie ihr auch auf der Gewinntabelle sehen könnt.

Viel Spaß beim Zocken!