Spiele Jackaroo Jack

Spiele Jackaroo Jack kostenlos und online bei uns. Keine Anmeldung oder Einzahlung nötig, viel Spaß!



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völlig anonym deine Frage in unserer

Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen!

Der Spielautomat spielt sich im wilden Westen ab. Ein auffälliges Design und tolle Features machen diesen Slot aus!

Wollt ihr das Spiel auch mal um echtes Geld spielen? Schaut im Sunmaker Casino vorbei!

Video zum Spiel

Spielaufbau

Zuerst solltet ihr euren Einsatz auswählen. Dieser ist von 0,40 – 12,00 € wählbar. Um diesen umzustellen, einfach auf die beiden Pfeile unten links im Bild klicken bei den Münzen.

Ein Gewinn wird bei Jackaroo Jack erzielt, wenn mindestens 3 gleiche Symbole von links beginnend auf 3 aufeinanderfolgenden Walzen liegen. Da hier mit insgesamt 1024 (!) Gewinnlinien gespielt wird, muss man nur darauf achten, das auf den Walzen fortlaufend das gleiche Symbol vorhanden ist, um einen Gewinn zu erzielen. 🙂 Die Anzahl der Gewinnlinien ist nicht frei wählbar. Aber seien wir mal ehrlich, bei 1024 Gewinnlinien sind die Gewinnmöglichkeiten auch sehr vielfältig! Euer Guthaben seht ihr in der oberen Leiste, sowie euren Gesamteinsatz.

Um das Spiel zu starten, klickt unten rechts auf den „Play-Button“. Direkt darüber befindet sich die Auto-Start-Funktion, bei der sich der Automat zu einer bestimmten Anzahl an Drehern selbst dreht. Bis zu 100 automatische Dreher ist es möglich. Für weitere Informationen zu dem Spiel einfach auf das „i“ links über dem Einsatz klicken.

Kommen wir nun zu den Features. Da gibt es einerseits den Joker. Diesen erkennt ihr an dem Stiergeweih mit dem lila Hintergrund. Der Joker ersetzt euch ALLE Symbole. Nicht wie in den meisten Spielen ist hier der Scatter ausgenommen, zu welchem ich später noch komme, dieser wird auch vom Joker ersetzt. In den Freispielen bekommen die Joker noch zusätzlich einen Multiplikator, was eure Gewinne merkbar in die Höhe treiben wird!

Die Freispiele bekommt ihr, wenn ihr 6 Cowboys auf den Walzen habt. Da dieser Cowboy ein Scatter ist, muss er nicht fortlaufend von links beginnend auf den Walzen liegen. Und dazu können euch die Joker noch zum Erreichen der 6 Cowboys helfen! Die Freispiele bekommt man hier relativ schnell. Wenn ihr sie bekommt, habt ihr die Wahl:

20 Freispiele mit 2×2 Joker

15 Freispiele mit 2×4 Joker

12 Freispiele mit 3×4 Joker

10 Freispiele mit 6×4 Joker

6 Freispiele mit 5×8 Joker

Zu guter Letzt gibt es noch die 2. Chance. Sie taucht zufällig aus und wählt zufällig eine Walze aus, welche stehen bleibt während sich alle anderen Walzen nochmal drehen. Quasi eine Art Respin.

Screenshots