Dieser Slot spielt sich in einer Welt voller Krieger ab. Mit den Features wie Freispielen und Jokern könnt ihr eine Menge Geld gewinnen!

Video zum Spiel

Spielaufbau

Bevor ihr anfangt zu spielen, wählt euren gewünschten Einsatz aus. Diesen könnt ihr unten in der Navigationsleiste umstellen, indem ihr in dem orangenen Feld bei Einsatz auf + und – klickt. Ihr müsst mindestens 0,05 € pro Dreher einsetzen und könnt maximal 100,00 € einsetzen. Ich spiele meistens mit 10,00 – 20,00 €. Great Warrior wird auf 5 Walzen mit 5 Gewinnlinien gespielt. Ein Gewinn wird erzielt, wenn mindestens 2 Symbole gleicher Art auf einer Gewinnlinie nebeneinander liegen (von links beginnend).

Die Auszahlungstabelle könnt ihr über das blaue Feld mit dem $ aufrufen. Dieses Feld befindet sich ebenfalls unten in der Navigationsleiste. Um nun das Spiel zu starten, einfach unten rechts auf den Start-Button klicken. Auf „Auto“ lässt sich der Automat von alleine drehen, sodass ihr nichts mehr tun müsst und einfach zuschauen könnt. Ich drehe den Automat lieber selbst und halte die Dreher zwischendurch auch mal an.

Die blonde Prinzessin im Spiel ist der Joker. Sie kann euch alle Symbole (außer dem Scatter) im Spiel ersetzen und ermöglicht somit viel mehr Gewinnkombinationen! Zusätzlich ist sie im Spiel auch noch das gewinnreichste Symbol, wenn ihr eine Gewinnkombination ausschließlich mit diesem Symbol habt.

Scatter wurde eben schon angesprochen. Hier handelt es sich um ein Verstreuungs-Symbol, es kann verstreut auf den Walzen auftauchen und wird trotzdem aktiviert. Der Scatter ist Voraussetzung für die Freispiele bei Great Warrior. Er taucht nur auf Walze 1, 3 und 5 auf. Wenn er auf diesen 3 Walzen gleichzeitig während eines Spieles auftaucht, bekommt ihr 10 Freispiele. Das Besondere an den Freispielen; jede Prinzessin (Joker) die einmal auf der Walze erscheint, bleibt dort auch bestehen bis zum Ende der Freispiele. Theoretisch könnte am Ende der Freispiele das Spiel voll mit Prinzessinnen, was für euch den Jackpot bedeutet! Bei den Freispielen kann man hier richtig absahnen.

Ihr könnt eure Gewinne auch mit einem Risiko vervielfachen. Einfach unten rechts auf die grünen Felder neben den Start-Button klicken, wenn ihr einen Gewinn erzielt habt. Dort gibt es die Möglichkeit „Karten-Risiko“ zu spielen oder den Gewinn auf die „Leiter“ zu setzen. Probiert es selbst aus und entscheidet, was euch besser gefällt.

