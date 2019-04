Wenn ihr den Slot Fruit Case kostenlos spielen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig! Keine Anmeldung oder Einzahlung nötig. Spielt ein paar Runden am von NetEnt entwickelten Spielautomaten und lasst euch überzeugen. Als Tipp: Im Betsson Casino könnt ihr das Spiel um echtes Geld spielen! Einen Testbericht dazu haben wir auch für euch. 🙂

Fruit Case kostenlos spielen

 

Respin nach jedem Gewinn

Gespielt wird auf 20 Gewinnlinien. Maximal könnt ihr pro Spiel bis zu 100,00 € einsetzen! Ich spiele meist mit 20,00 € Einsatz, 100,00 € ist mir dann doch zu viel. Die Gewinne werden von links beginnend nach rechts gezählt. Es muss das gleiche Symbol nebeneinander auf einer Gewinnlinie liegen.

Wenn ihr einen Gewinn bekommt, platzen die Symbole aus eurer Gewinnkombination. Das heißt, es fallen neue Symbole runter, ein „Respin“ sozusagen. So habt ihr die Chance, weitere Gewinne einzufahren ohne etwas einsetzen zu müssen! Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis keine Gewinnkombination mehr kreiert wird. Und damit hängt auch das Feature zusammen.

Steigender Multiplikator Steigender Multiplikator

Der Multiplikator hängt mit dem Wild zusammen. Wild ersetzt euch alle Symbole auf den Walzen. Das Symbol seht ihr auch oben rechts im Spiel mit der Aufschrift „Fruit Case x2“. Es fängt an mit dem Wild und x2 Multiplikator. Habt ihr einen Gewinn, und der Respin wird aktiviert, steigt es rüber zum x4. Und immer so weiter. Wenn ihr also 4 Gewinne hintereinander bekommt, hat das Wild einen Multiplikator von x8!

Als zweites Feature werden hier noch Freispiele geboten. Die „Free-Fall“-Symbole sind Voraussetzung dafür. Davon müssen 3 direkt nebeneinander auf einer Gewinnlinie liegen. Ihr bekommt 10 Freispiele gutgeschrieben. In den Freispielen werden eure Gewinne dann x3 gezählt!

