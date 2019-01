Spiele Desert Cats

Hier könnt ihr Desert Cats online und kostenlos spielen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, testet ein paar Runden, viel Spaß!

Ein neuer Slot beim Sunmaker Casino! Das alte Ägypten ist hier Thema des Spiels und daher auch der Name des Spiels, denn Katzen haben früher eine wichtige Rolle gespielt, sie waren heilig. Und die Katze steht hier auch im Mittelpunkt, denn sie spielt ein wichtiges Feature.

Im Sunmaker Casino könnt ihr natürlich um echtes Geld spielen!

Spielaufbau

Um das Spiel zu starten, klickt einfach auf den kreisenden Pfeil unten in der Mitte. Doch bevor ihr anfangt zu zocken, solltet ihr erstmal euren gewünschten Einsatz wählen. Denn dieser ist von 0,50 € bis 100,00 € wählbar, also sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Einsatz spielbar. Ein Gewinn wird erzielt, wenn mindestens 3 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie nebeneinander liegen. Insgesamt gibt es 50 Gewinnlinien, die nicht wie bei anderen Slots umgestellt werden können, denn bei Desert Cats stehen die 50 Gewinnlinien fest. Wie diese Gewinnlinien verlaufen, könnt ihr unter „Informationen“ im Spiel ersehen. Die Informationen könnt ihr über das „?“ aufrufen.

Nun zu den Features. Was euch in den ersten Runden bestimmt auffallen wird, ist die große goldene Katze, welche 2 Walzen gleichzeitig belegt, und das ist auch gut so. Denn diese Katze ist der Joker im Spiel und ersetzt euch alle Symbole. So können euch sehr viele Gewinnmöglichkeiten ermöglicht werden. Bei den Screenshots unten seht ihr auch noch, wie es aussieht wenn der Joker in einer Gewinnkombination erhalten ist. Manche Joker sind mit Edelsteinen beschmückt. Diese sind Teil des Jackpots, sammelt ihr 6 oder mehr Edelsteine, wird ein Jackpot für euch ausgeschüttet, meist ein sehr hoher Gewinn. Wie viel ihr genau für eine bestimmte Anzahl an Edelsteinen bekommt, könnt ihr ebenfalls in den Screenshots ersehen.

Der Löwe ist auch sehr auffällig, taucht aber nicht so oft wie der Joker auf. Könnte vielleicht daran liegen, dass der Löwe der Scatter ist und somit unabhängig von Gewinnlinien ist. Wenn er verstreut auf den Walzen auftaucht, also nicht nebeneinander auf einer Gewinnlinie auftaucht, zahlt er euch trotzdem einen Gewinn aus. Deshalb wird er hier auf als „Verstreuungssymbol“ bezeichnet.

Aber der Löwe hat nicht nur diese Funktion, er beschert euch auch noch mit Freispielen, wenn er mindestens 3 mal auf den Walzen auftaucht. Für 3 Löwen bekommt ihr 5 Freispiele, für 4 Löwen bekommt ihr 15 Freispiele und zusätzlich euren Gesamteinsatz x10 multipliziert. Wenn ihr 5 Löwen auf den Walzen habt, was eher selten vorkommt aber durchaus auch möglich ist, bekommt ihr 50 Freispiele gutgeschrieben plus euren Gesamteinsatz x15!

Das Besondere an den Freispielen, es werden 2×2 Walzen komplett mit dem Joker-Symbol ersetzt! So habt ihr fast schon eine Garantie, bei jedem Dreher einen Gewinn zu erzielen!

