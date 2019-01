Spiele Classic Joker 5Reels

Hier könnt ihr Classic Joker 5Reels umsonst spielen. Dieser Slot bietet ein interessantes Feature, bei dem man viel Geld gewinnen kann! Viel Spaß beim Zocken.



Dieses Spiel ist ein klassisch gehaltener Slot mit Früchten und einem Joker. Die Zusammensetzung ist eigentlich wie von vielen anderen Spielautomaten. Jedoch unterscheidet sich Classic Joker 5Reels in einem Punkt. 😉

Video zum Spiel

Spielaufbau

Die Anzahl der Gewinnlinien (15) steht fest und kann nicht abgeändert werden. Jedoch den Einsatz könnt ihr eigenständig umstellen indem ihr bei „Gesamteinsatz“ auf den Pfeil klickt. Dort dann einfach mit Hilfe der Pfeiltasten den Münzwert hoch und runter stellen. Ein Einsatz von 0,10 € bis 100,00 € ist möglich, ich spiele meistens mit einem Einsatz von 10,00 €.

Gewinnkombinationen sind von links nach rechts und von rechts nach links möglich. Nun könnt ihr das Spiel über den kreisenden Pfeil unten rechts starten.

Die Joker im Spiel ersetzen euch alle Symbole und erhöhen somit die Anzahl an Gewinnmöglichkeiten. Der Joker taucht auf den Walzen 2, 3 und 4 auf. Sobald ihr einen Gewinn erzielt habt, wird gefragt, ob ihr im „Supermeter-Modus“ spielen wollt. In diesem Modus kommt der Joker immer in gebündelten Pack vor und verspricht somit eigentlich immer hohe Gewinne! Die einzige Voraussetzung für diesen Modus, ihr müsst mit dem 4-fachen von euren eigentlichen Einsatz spielen. Aber das lohnt sich definitiv, denn ihr bekommt sogut wie jeden Dreh einen Gewinn. Den Modus könnt ihr jederzeit wieder abbrechen und das gewonnene Geld mitnehmen. Während dem Modus verändert sich auch die Farbe des Spiels von blau in gold.

Wenn ihr 3 Joker auf einer Walze habt wird der Mystery-Gewinn ausgeschüttet! Dieser verspricht mindestens 1000-6000 Münzen! Und es ist wahrscheinlicher diesen Gewinn im Supermeter-Modus zu gewinnen.

Screenshots