Spiele Classic Dice 5Reels

Hier könnt ihr den Slot Classic Dice 5Reels völlig kostenfrei und solange ihr möchtet spielen. Viel Spaß beim Testen! 🙂



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen!

Ein im klassischem Stil gehaltener Slot mit einer speziellen Würfelfunktion! Spielt ein paar Runden kostenlos und lasst euch von dem Spiel und seinen Besonderheiten überzeugen!

Wenn ihr Classic Dice 5Reels online um echtes Geld spielen wollt, dann schaut im Sunmaker Casino vorbei!

Video zum Spiel

Spielaufbau

Classic Dice 5Reels wird auf 5 Gewinnlinien gespielt. Die Auswahl mit wie vielen Gewinnlinien man spielen möchte ist hier leider nicht möglich. Jedoch müsst ihr vor Beginn des Spieles euren Einsatz auswählen. Dieser ist von 0,10 € bis 100,00 € wählbar, also optimal für Zocker welche gerne mit hohen Einsätzen spielen. 😉 Den Einsatz könnt ihr unten in der Navigationsleiste ändern, indem ihr bei Gesamteinsatz auf den Pfeil klickt und dort dann den Münzwert ändert. Euer Guthaben könnt ihr neben dem Gesamteinsatz sehen. Zu Beginn des Spieles habt ihr ein Guthaben von 1.000,00 €.

Ein Gewinn erzielt ihr, wenn mindestens 3 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie nebeneinander liegen. Die Gewinnkombination muss entweder von links oder von rechts beginnen, das ist das Besondere an diesem Slot das Gewinnkombinationen von beiden Seiten gelten. Den höchsten Gewinn erreicht ihr mit dem Stern, der euren Einsatz bis zu 50x vermehren kann!

Das einzige Feature dieses Spieles ist die Würfelfunktion. Wie man sich schon denken kann, gehören die Würfel dazu. Diese sind sogenannte „Scatter“ und somit unabhängig von den Gewinnlinien, können also verstreut auf den Walzen auftauchen. Der Würfel taucht nur auf den mittleren Walzen 2, 3 und 4 auf. Wenn ihr 3 Würfel habt, dann wird gewürfelt. Die Zahl die auf dem Würfel dann erscheint, ist eure Anzahl an Freispielen. Wenn ihr währenddessen weitere Würfel bekommt, wiederholt sich das Feature natürlich noch einmal. Bei jedem Dreh habt ihr garantiert einen Gewinn! Also immer aufmerksam sein, denn wenn die Würfel erscheinen, ist die Chance auf einen Mega-Gewinn viel höher!

Screenshots