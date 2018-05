Spiele Casinomeister

Casinomeister ist ein Slot, entwickelt von „NextGen“, und bei uns kostenlos und online spielbar. Viel Spaß 🙂

Ein klassischer 5-Walzen-Slot mit Freispielen, Wild's und Scattern als Features! Unbegrenzte Freispiele möglich!

Dieses Spiel könnt ihr bei DrückGlück auch um echtes Geld spielen.

Video zum Spiel

Spielaufbau

Spielaufbau

Die Start- und Autostart-Funktion befinden sich unten rechts im Bild. Bei der Autostart-Funktion sind bis zu 100 Dreher von selbst möglich.

Euren Einsatz könnt ihr von 0,01 € bis 100,00 € frei auswählen. Dieser richtet sich nach dem Münzeinsatz und den eingesetzten Linien, welche ihr auch selbst auswählen könnt. (max. 20)

Um diese umzustellen, einfach bei dem Münzen oder Gewinnlinien unten links auf die Pfeile klicken, um sie hoch oder runter zu stellen. Direkt links daneben seht ihr den blauen Button, der euch zu der Gewinntabelle und weiteren Informationen bringt.

Wild wird bei Casinomeister von einem blonden Kerl mit Sonnenbrille dargestellt. Dieser ersetzt auch alle Symbol, außer der anderen Feature-Symbole, und erhöht euch somit die Chance auf große Gewinne.

Scatter ist unabhängig von Gewinnlinien und kann somit verstreut auf den Walzen auftauchen, und trotzdem Gewinne auszahlen. Der Scatter ist in diesem Spiel ein Roboter.

Der Roboter ist auch Voraussetzung für die Freispiele, denn von ihm müssen mindestens drei Stück auf den Walzen vorhanden sein. Die Anzahl der Freispiele wird euch nicht preisgegeben. Aber in diesen Freispielen werden all eure Gewinne mit x3 multipliziert. Wenn das Schwein auftaucht, habt ihr noch 5 restliche Freispiele. Die Freispiele werden jedoch in dieser Zeit verlängert, wenn das Symbol mit dem Schwein hinter Gittern auftaucht. Die Freispiele enden, wenn das Schwein auftaucht und in den nächsten 5 Spielen kein Schwein hinter Gittern auftaucht.

Natürlich gibt es hier auch eine Risiko-Funktion, um diese zu spielen, einfach bei Gewinn auf die Kartensymbole neben dem Autostart-Button klicken. Nun könnt ihr euren Gewinn verdoppeln oder vervierfachen, dazu einfach die Farbe oder das Symbol der nächsten Karte richtig erraten.