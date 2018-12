Spiele Book of Santa

Passend zur Jahreszeit gibt es natürlich auch einen Slot, bei dem ihr richtig abräumen könnt. Book of Santa! Viel Spaß beim kostenlosen Zocken.





Weihnachtliche Stimmung mit Symbolen wie Lebkuchen, Rentiere oder Weihnachtssocken. Das Spiel verbreitet eine weihnachtliche Stimmung und man kann sogar richtig viel Geld gewinnen. Dazu macht es auch noch sehr Spaß! Um echtes Geld könnt ihr dieses Spiel beim Sunmaker Casino spielen.

Video zum Spiel

Spielaufbau

Um das Spiel zu starten, einfach unten rechts auf den kreisenden Pfeil klicken. Wenn man den Button 2x schnell hintereinander tippt, bleiben alle Walzen stehen. Die Autostart-Funktion gibt es bei diesem Slot natürlich auch, direkt neben der „max. Einsatz“-Funktion. In der Mitte seht ihr euer Guthaben direkt links daneben den Einsatz.

Den Einsatz könnt ihr von 0,10 € bis 100,00 frei wählen, dieser ist aber von den Gewinnlinien abhängig. Wenn ihr auf den Pfeil bei Einsatz klickt, könnt ihr die Anzahl der Gewinnlinien und den Münzwert auswählen, die beiden zusammen ergeben dann euren Gesamteinsatz. Maximal sind 10 Gewinnlinien auswählbar. Meine Empfehlung: spielt immer mit allen Gewinnlinien.

Ein Gewinn wird ausgezahlt, wenn mindestens 2 Symbole nebeneinander, auf einer Gewinnlinie von links beginnend, liegen. Ausgeschlossen davon ist der Scatter, eines der Features von Book of Santa. Der Scatter ist ein Buch und typisch für ein Scatter ist, dass dieser unabhängig von den Gewinnlinien ist. Aber das ist nicht das einzige Feature des Buches.

Es ist auch gleichzeitig der Joker im Spiel, sprich, kann euch alle Symbole ersetzen und somit eure Gewinnmöglichkeit drastisch erhöhen! Da es auch mehrmals auf den Walzen auftauchen kann, kommen tolle Gewinnkombinationen zusammen.

Zu guter Letzt ist es auch noch die Voraussetzung für die Freispiele. Wenn ihr nämlich 3 Bücher habt, werden euch 10 Freispiele gutgeschrieben. Für diese Freispiele wird dann erstmal ein zufälliges Symbol, welches sich auf euren Walzen befindet, auserwählt als Spezial-Symbol. Wenn dieses Spezial-Symbol während der Freispiele auf einer Walze auftaucht, bedeckt es diese komplett. Hier wird das meiste Geld in Book of Santa gewonnen! Wenn ihr während der Freispiele weitere 3 Bücher in einem Spiel bekommt, werden die Freispiele um 10 Stück verlängert.