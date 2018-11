Spiele Book of Ra Deluxe

Hier könnt ihr Book of Ra Deluxe kostenlos spielen, ohne Anmeldung oder ähnliches, viel Spaß!





Der Klassiker, wirklich jeder Zocker kennt es und jeder liebt es. Das Buch ist einfach schon Kult in der Zockerszene, und jeder weiß auch warum! Es macht riesigen Spaß zu spielen, und man kann richtig viel Geld gewinnen!

Spielaufbau

Ich erkläre das Spiel nochmal für die Leute, welche es vielleicht noch nicht kennen.

Zuerst wählt ihr euch euren Einsatz aus. Dieser ist von 0,04 – 100,00 € frei wählbar und gilt für eine Umdrehung. Der Einsatz hängt von den Gewinnlinien ab, welche ihr auch noch frei auswählen könnt (1-10 Gewinnlinien).

Unten rechts könnt ihr das Spiel starten. Wenn ihr zwei mal schnell hintereinander drauf klickt, stoppt der Automat die Drehung. Eine Autostart-Funktion gibt es hier auch, bei der der Automat sich beliebig lange von alleine dreht, sie befindet sich direkt neben der Start-Funktion.

Über „Menü“ könnt ihr die Gewinntabelle aufrufen und weitere Info's bekommen.

Ein Gewinn erzielt ihr, indem mindestens zwei Symbole auf einer Gewinnlinie nebeneinander liegen, von links anfangend.

Das Buch ist das Highlight dieses Spieles, deswegen auch die Namensnennung. Es ist Joker, Scatter und Voraussetzung für die Freispiele in einem! Joker, weil es euch alle Symbole auf den Walzen ersetzen kann und somit viele Gewinnmöglichkeiten ermöglicht. Ein Scatter ist unabhängig von den Gewinnlinien und kann verstreut auftauchen, muss also nicht auf einer Gewinnlinie von links beginnend nebeneinander liegen.

Dazu ist das Buch bei Book of Ra Deluxe die Tür zu den Freispielen. Wenn ihr mindestens 3 Bücher in einem Spiel bekommt, bekommt ihr 10 Freispiele. Euch wird vor den Freispielen ein Spezialsymbol zugelost, welches während der kommenden Freispiele die komplette Walze bedeckt, auf der es auftaucht. So kann es kommen, das ihr alle Walzen voll mit einem Symbol habt und einen fetten Gewinn bekommt!