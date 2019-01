Spiele Book of Anubis

Hier könnt ihr unter anderem Book of Anubis online und kostenlos spielen. Wenn ihr auf der Suche nach mehr Spielen seid, um sie kostenlos zu testen, klickt hier. 🙂



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völlig anonym deine Frage in unserer

Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen!

Falls ihr dieses Spiel online um echtes Geld spielen wollt, dann schaut im Sunmaker Casino vorbei! Testet aber erstmal weitere Spiele bei uns, so könnt ihr euch ein Bild von allen Spielen machen ohne vorher investieren zu müssen.

Video zum Spiel

Spielaufbau

Zuerst müsst ihr euren Einsatz auswählen. Dieser ist von 0,10 € bis 100,00 € frei wählbar und um diesen umzustellen, müsst ihr unten in der Leiste auf „Gesamteinsatz“ klicken. Hier könnt ihr nun den Münzwert auswählen und den Einsatz pro Linie bestimmen. Mit wie vielen Gewinnlinien ihr spielen möchtet, ist euch überlassen. Von 1-10 Gewinnlinien könnt ihr frei wählen, und diese stellt ihr um indem ihr auf die Linien neben dem Gesamteinsatz klickt.

Rechts neben dem Einsatz seht ihr noch euer Guthaben, teilt es euch gut ein!

Um das Spiel zu starten müsst ihr einfach auf den Start-Button unten rechts in der Ecke klicken. Direkt neben eurem Guthaben befindet sich noch die Auto-Start-Funktion, bei der sich der Automat von selbst dreht.

Nun zum Wesentlichen des Spiels, die Gewinne. Grundsätzlich bekommt ihr einen Gewinn, wenn auf einer Gewinnlinie von links beginnend nach rechts ein gleiches Symbol nebeneinander liegt, mindestens 2 Stück. Aber es gibt bei diesem Spiel noch weitere Gewinnmöglichkeiten.

Bei Book of Anubis bekommt ihr drei verschiedene Features geboten. Das Spezial-Symbol ist das Buch. Dieses wird euch beim Spielen direkt auffallen. Es ist das Wild im Spiel und ersetzt euch alle Symbole. So ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass eine Gewinnkombination zu Stande kommt. Das Buch kann mehrmals in einem Spiel auftauchen.

Es fungiert nicht nur als Joker, sondern ist auch noch ein Scatter. Ein Scatter ist bei Automatenspielen ein Symbol, welches unabhängig von Gewinnlinien ist. Scatter kann über die Walzen quer verstreut auftauchen und zahlt trotzdem einen Gewinn aus.

Und zu guter Letzt ist das Buch noch die Voraussetzung für die Freispiele. Mindestens 3 Bücher braucht ihr in einem Spiel um die Freispiele zu starten. Nun bekommt ihr ein Spezial-Symbol von den regulären Symbol zugewiesen. Dieses überschüttet euch während der Freispiele mit Gewinnen, des es expandiert auf jeder Walze auf der es auftaucht.

Screenshots