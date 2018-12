Spiele Book of Adventure

Bei spieletester.com gibt es zahlreiche Glücksspiele zum kostenlosen Testen! Unter anderem auch Book of Adventure, viel Spaß! 🙂





Bei Book of Adventure begebt ihr euch in eine orientalische Umgebenheit auf der Suche nach den Büchern. Die Bücher bescheren euch mit hohen Gewinnen, also haltet immer Ausschau nach Ihnen! Natürlich könnt ihr den Slot auch online um echtes Geld spielen, zum Beispiel beim Sunmaker Casino! Viel Erfolg.

Video zum Spiel

Spielaufbau

Zuerst müsst ihr bestimmen, mit wie vielen Gewinnlinien ihr spielen möchtet. Hier sind es maximal 10 Gewinnlinien, und mindestens eine Gewinnlinie. Wobei eine Gewinnlinie für mich keinen Sinn machen würde, ich spiele so gut wie immer mit allen. Dann müsst ihr noch euren Einsatz pro Spiel auswählen, welcher sich direkt unten links neben der Auswahl der Gewinnlinien befindet. Wenn ihr auf den Pfeil klickt könnt ihr euren Münzwert erhöhen und so mit maximal 50,00 € pro Dreher spielen.

Um das Spiel zu starten einfach ganz rechts auf die Pfeile klicken.

Ein Gewinn wird ausgezahlt, wenn mindestens 2 bzw. 3 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie von links beginnend nach rechts nebeneinander liegen. Wie viel welches Symbol bringt könnt ihr auf der Gewinntabelle erlesen, welche ihr über das Symbol ganz unten links aufrufen könnt.

Das Highlight des Spiels sind die Freispiele. Diese bekommt ihr über das Buch. Es sind mindestens 3 Bücher in einem Spiel erfordert, um 10 Freispiele zu bekommen. Dann bekommt ihr zunächst ein Bonus-Symbol zugewiesen, welches euch während der Freispiele mit Gewinnen überhäuft. Wenn dieses Symbol nämlich auf einer Walze auftaucht, bedeckt es die komplette Walze. Ist dieses Symbol beispielsweise auf jeder Walze, bedeckt es das komplette Spiel und ihr habt das ganze Bild voll mit einem Symbol, was einen Riesengewinn entsprechen würde.

Das Buch ist auch noch gleichzeitig ein Scatter und ist somit nicht abhängig von den ausgewählten Gewinnlinien. Es kann also quer verstreut auf den Walzen auftauchen und trotzdem seine Funktion erfüllen.