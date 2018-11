Spiele Sizzling Hot Deluxe

Bei spieletester.com könnt ihr viele Spielautomaten und weitere Tischspiele online und kostenlos testen, unter anderem auch Sizzling Hot Deluxe!





Sizzling Hot Deluxe ist ein 5-Walzen-Automat mit Früchten und bei sehr vielen Zockern beliebt! Es ist fast schon Kult. Testet es hier kostenlos und macht euch erste Bilder von dem Spiel, bevor ihr es um echtes Geld in Online-Casinos spielt. Mein Lieblingscasino ist das Sunmaker Casino. Schaut da doch mal vorbei. 🙂

Video zum Spiel

Spielaufbau

Sucht euch zuerst einen Einsatz aus, mit dem Ihr spielen wollt. Dieser wird dann pro Umdrehung gezählt. Je höher der Einsatz, desto höher die Gewinne, ist ja klar. Ich spiele am Liebsten mit 5,00 € pro Umdrehung. Den Einsatz stellt ihr unten links in der Leiste um. Die Gewinnlinien könnt ihr leider nicht selbst auswählen, dort sind 5 Gewinnlinien fest vorgeschrieben.

Unten links könnt ihr noch das Menü auswählen, bei dem Ihr die Gewinntabelle aufrufen könnt. Unten rechts befindet sich die Start-Funktion, und links daneben die Auto-Start-Funktion, bei der sich der Automat von alleine dreht und ihr nichts mehr tun müsst.

Was gibt es sonst noch zu erwähnen? An Features bietet das Spiel noch einen Scatter, welcher unabhängig von den Gewinnlinien ist. Denn alle anderen Symbole müssen von links beginnend nach rechts auf einer Gewinnlinie liegen, um euch einen Gewinn zu zahlen. Der Scatter ist von dieser Voraussetzung befreit. Das könnt ihr auch unten in einem Bild sehen.

Dann gibt es noch die Gamble-Funktion, bei der ihr eure Gewinne mehrmals verdoppeln könnt, indem ihr euren Gewinn auf eine Karte (rot oder schwarz) setzt. Den Vorgang könnt ihr mehrmals hintereinander machen. Dazu einfach bei einem Gewinn auf „Gamble“ unten in der Leiste klicken und dann die richtige Farbe erraten.

Viel Spaß beim Zocken!