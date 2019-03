Ramses Book kostenlos spielen

Hier könnt Ihr den Spielautomat Ramses Book kostenlos spielen. Ein weiterer Automat von Gamomat mit tollen Features und Freispielen.



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völlig anonym deine Frage in unserer

Freispiele mit einem Spezialsymbol

Das wichtigste Symbol dieses Spieles ist natürlich das Buch, wie der Name des Spieles schon sagt. Es ist zum einen der Scatter im Spiel, also die Voraussetzung um die Freispiele zu starten, zum anderen aber auch der Joker. Es kann auch also jedes Symbol auf den Walzen ersetzen und somit eure Gewinnkombinationen vervollständigen. Um die Freispiele zu bekommen, benötigt ihr mindestens 3 Bücher in einem Spiel und euch werden 10 Freispiele gutgeschrieben. Bevor diese starten, bekommt ihr ein Spezialsymbol zugewiesen. Dieses ist ganz bedeutend für die nächsten 10 Freispiele, denn wenn es auf einer Walze auftaucht, verbreitet es sich über die ganze Walze. Habt ihr auf jeder der 5 Walzen einmal das Spezialsymbol, verwandeln sich alle Positionen des Spiels in das eine Symbol und ihr gewinnt richtig viel Kohle!

Gespielt wird Ramses Book auf 5 oder 10 Gewinnlinien, ich persönlich kann nur empfehlen mit allen Gewinnlinien zu spielen.

