Bei uns könnt ihr den Spielautomat „Dazzle Me“ kostenlos und online spielen! Er mag nicht aussehen wie die herkömmlichen Slots, aber er macht trotz dessen eine Menge Spaß zu spielen! Probiert selbst ein paar Runden und lasst euch überzeugen. Mit den außergewöhnlichen Features macht es das alles noch viel interessanter. Worum es sich handelt, könnt ihr weiter unten lesen.

Dazzle Me kostenlos spielen

 

Freispiele mit „Linked Reels“

Die Freispiele bekommt ihr, wenn mindestens 3 Free-Spin-Symbole im Spiel sind. So bekommt ihr 8 Freispiele. Bei 4 Free-Spin-Symbolen gibt es 12 Freispiele und bei 5 bekommt ihr 16 Freispiele gutgeschrieben! Die Linked Reel-Funktion ist das Besondere an den Freegames. Zu Beginn eines Freispieles sind Rollen 1-4 identisch, die rechte Walze ist der linken identisch. So könnt ihr sehr viel Geld gewinnen. Es mag kompliziert klingen, aber sobald man einmal gespielt hat, versteht man das Prinzip.

Wenn die Wild's auftauchen, dann immer als gestapelte Form. So habt ihr immer große Blöcke von Wild's, welche euch alle Symbole ersetzen können. Es werden richtig viele Gewinnkombinationen erscheinen, die richtig viel Geld auszahlen.

76 Gewinnlinien und 200,00 € Einsatz! 76 Gewinnlinien und 200,00 € Einsatz!

Die Anzahl der Gewinnlinien mag etwas seltsam klingen, aber das ist wegen der Konstellation der Walzen. Mit wie vielen Gewinnlinien ihr letztendlich spielen möchtet, könnt ihr natürlich selbst auswählen. Ein Gesamteinsatz von 200,00 € ist möglich, mindestens müssen 0,20 € eingesetzt werden.

