Spiele Boom Brothers

Bei spieletester.com könnt ihr den Slot „Boom Brothers“ kostenlos und online testen. Viel Spaß dabei!

Boom Brothers; ein Slot mit vielen Features wie Bonusspiele, Free Spins und Zweite Chance!

Dieses Spiel könnt ihr bei DrückGlück um echtes Geld spielen. Viel Erfolg 🙂

Video zum Spiel

Spielaufbau

Einsatz auswählen, Automat drehen lassen und automatisch drehen lassen befindet sich alles in der unteren Leiste. Auf dem großen grünen Button startet ihr das Spiel. Den Einsatz bestimmt ihr über den Münzwert und Anzahl der Ebenen und Linien. Hier wird ein Mindesteinsatz von 0,01 € pro Spiel verlangt und der Maximaleinsatz beträgt 100,00 € pro Spiel.

Auf der linken Seite ist ein Schild mit der Aufschrift „Paytable“, bei dem ihr alle Gewinne und Features erlesen könnt.

An Features bietet Boom Brothers zum Beispiel die Bonusspiele, die mit den Walzen nichts zu tun haben und sich in einem anderem Raum abspielen. Bei diesen Bonusspielen könnt ihr richtig viel Kohle einsacken!

Die Free-Spins werden erreicht, in dem ihr drei Free-Spin-Symbole auf den Walzen habt. Jedes einzelne Free-Spin-Symbol dreht sich um und zeigt eine Zahl an. Diese drei Zahlen werden addiert und ergeben eure Anzahl an Freispielen. Es sind 8 bis 50 Freispiele möglich. In den Freispielen werden alle Gewinne mit x3 multipliziert.

Das Wild ist wie bei anderen Spielautomaten und ersetzt alle Symbole, außer die anderen Features. Somit wird die Chance auf hohe Gewinne zusätzlich erhöht.

Die Zweite Chance kommt bei Gewinnlosen Spielrunden zufällig zum Einsatz. Also kann man nie mit ihnen rechnen. Insgesamt gibt es 4 verschiedene Zweite-Chance-Funktionen.