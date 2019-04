Spiele den Slot „Blood Suckers“ bei uns online und kostenlos, ohne Anmeldung! Genießt ein paar freie Runden des Spielautomaten von NetEnt. Geboten werden euch tolle Features wie Freispiele, Joker und mehr. Wollt ihr das Spiel um echtes Geld spielen? Schaut im Casino NetBet vorbei und nehmt direkt den Willkommensbonus mit.

Weitere Spielautomaten könnt ihr hier kostenlos testen.

Blood Suckers kostenlos spielen

 

>>> Blood Suckers im Casino NetBet um echtes Geld spielen! <<<

Freispiele mit verdreifachten Gewinnen

Bei diesem Spiel werden eure Gewinne in den Freispielen verdreifacht! Grund dafür sind die Scatter. Um die Freispiele zu erreichen, braucht ihr mindestens 3 mal das „Bonus-Symbol“ auf einer Gewinnlinie von links beginnend nebeneinander. Habt ihr nun in euerer Gewinnkombination ein Scatter, werden die Gewinne verdreifacht! Also immer die Augen nach den Scatter offen halten. Bekommt ihr in den Freispielen 3 weitere Scatter in einem Spiel, werden eure Freispiele um 10 Stück verlängert!

Spielspaß auf 25 Gewinnlinien Spielspaß auf 25 Gewinnlinien

Blood Suckers könnt ihr mit insgesamt 25 Gewinnlinien spielen! Zwar könnt ihr euch auswählen, mit wie vielen Gewinnlinien ihr spielen wollt, aber ich empfehle immer mit allen zu spielen. Unter „Ebene“ könnt ihr die Anzahl der Gewinnlinien verstellen. Ein Maximaleinsatz von 50,00 € ist möglich. Abhängig davon sind die eingesetzten Gewinnlinien und der Münzwert. Den Münzwert stellt ihr unten rechts in der Navigationsleiste um. Das Spiel startet ihr mit den kreisenden Pfeilen unten in der Mitte.

Neben den Freispiele gibt es noch den Joker als Feature. Dieser ersetzt euch alle Symbole auf den Walzen. Er ermöglicht euch somit viel mehr Gewinnmöglichkeiten! Das Joker-Symbol ist zu erkennen an der Aufschrift „Wild“.

>>> Blood Suckers im Casino NetBet um echtes Geld spielen! <<<

Wie hat Dir unser Artikel gefallen?