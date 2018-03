European Blackjack Turbo

Europäisches Blackjack Turbo

Testet das europäische Blackjack Turbo,entwickelt von Green Valley Games, online und kostenlos bei spieletester.com

Das europäische Blackjack unterscheidet sich nur in kleinen Punkten zum amerikanischen, macht trotzdem eine Menge Spaß!

Spielaufbau

Als erstes müsst ihr euren Einsatz begrenzen indem ihr einen Modus von dreien auswählt. Die niedrigste Variante ist Standard und hier ist der Einsatz von mindestens 1,00 € bis 300,00 € möglich. „High Rollers“ ist die mittlere Variante und geht von mindestens 5,00 € bis 500,00 €. Das höchste ist der Modus „VIP“ und geht von 15,00 € bis 1500,00 €.

Ziel in Blackjack ist es, mit der Summe eurer Karten an die 21 zu kommen, und nicht drüber, sonst habt ihr verloren! Ihr müsst also zuerst einen Einsatz setzen, dies könnt ihr an fünf Plätzen machen indem ihr einfach ein Einsatzchip anklickt und dann auf einen bestimmten Platz setzt. Habt ihr dies getan, könnt ihr auf „Deal“ klicken, um das Spiel zu starten oder „Löschen“ um den Einsatz zurückzusetzen. Habt ihr auf „Deal“ geklickt, bekommt ihr 2 Karten. Diese ergeben eine Summe und ihr müsst überlegen, ob eine dritte Karte euch näher an die 21 bringt oder vielleicht auch drüber. Um noch eine Karte zu bekommen einfach auf „Hit“ klicken. Seid ihr zufrieden mit euren Karten? Dann klickt auf „Stand“ und die Karten eures Gegenübers werden aufgedeckt. Jetzt kommt es darauf an, wer näher an der 21 ist. Der Gewinner bekommt den kompletten Einsatz von beiden ausgezahlt.

Um die Gewinnmöglichkeit zu erhöhen könnt ihr an mehreren Plätzen in einem Spiel spielen.

