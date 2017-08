3. THQ Nordic – Aquanox Deep Descent

Weiter durch den Stand von THQ Nordic führte mich mein Weg zum Unterwasser-Abenteuer Aquanox Deep Descent. Das Action-RPG spielt in einer Welt, in der die Menschheit die Erdoberfläche so sehr in Mitleidenschaft gezogen hat, dass sie nicht mehr länger bewohnbar ist. Als letzter Rückzugsort blieb der Menschheit also nur der Untergrund. Genauer gesagt der Meeresgrund. Doch wie die Menschen nun mal so sind, kann selbst so eine Katastrophe ihr Verhalten nicht ändern. Der Kampf um Rohstoffe und Territorien wird also unter Wasser einfach weitergeführt.

Als Teil eines Sonderkommandos, welches eine mysteriöse Seuche untersuchen soll, nehmt auch ihr am Unterwasserkampf teil. Dafür stehen euch diverse Schiffstypen zur Verfügung. Diese variieren nicht nur in ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer Bewaffnung, sondern auch in ihrer Größe. Kleinere Schiffe sind zwar beispielsweise weniger gut gepanzert und bewaffnet, kommen dafür aber an Stellen, wo euch ein großes Schiff eher behindern würde. Kleine Schiffe erlauben euch oft den Zugang zu besonderer Ausrüstung, die euch anderenfalls verwährt bleiben würde.

Besonders interessant wird das Spiel aber erst, wenn ihr den globalen Modus startet. Hier können andere Spieler eurem Spiel beitreten und die Kontrolle über einen eurer Kameraden übernehmen. Sollten sich die anderen Spieler jedoch nicht nach eurer Vorstellung verhalten, könnt ihr sie einfach aus eurem Spiel rauswerfen. Natürlich könnt ihr euer Spiel auch im privaten Modus laufen lassen, sodass nur eure Freunde eurer Kampagne beitreten können.

Ersteindruck

Aquanox Deep Descent macht sowohl optisch, als auch spieltechnisch eine gute Figur. Das Loot-System ist gut durchdacht und motiviert dazu, jeden noch so dunklen Winkel des Meeresgrundes zu erkunden. Die Kämpfe wirken fair und dennoch fordernd. Besonders mit ein paar Freunden kann ich mir das Spiel sehr unterhaltsam vorstellen.