1. THQ Nordic – Battle Chasers: Nightwar

Als Neuling begab ich mich zunächst in die Präsentation von Battle Chasers: Nightwar. Dort begrüßte mich auch schon Joe Madureira und erklärte uns das Spielprinzip. Es handelt sich um ein RPG-Comic-Game, dass taktische Cleverness fordert. Mit unseren Charakteren können wir die offene Spielwelt durchlaufen. Sobald wir jedoch auf Feinde treffen, wechseln wir in die Kampfperspektive.

In dieser Übersicht werden nun die Lebenspunkte des Gegners und unsere drei Charaktere angezeigt. Insgesamt sind sechs Charaktere spielbar. Da ich mit den Regeln des Spiels nicht sonderlich vertraut war, nahmen sich die Entwickler die Zeit. Zunächst ist wichtig zu wissen, dass derjenige zuerst angreift der den besten Initiativwert besitzt. Weiterhin hat man eine riesige Auswahl an Attacken-und Angriffsmöglichkeiten. Auch die Ausführung der Attacken unterscheidet sich erheblich. Spezialattacken können zunächst nur vorbereitet und in der darauffolgenden Runde ausgeführt werden. Es wird also deutlich, dass ein taktisches Verständnis vonnöten ist.

Ziemlich interessant wird es, als Madureira auf die Spielfiguren näher eingeht. Während der Vorführung des Spiels hatten wir die Auswahl zwischen drei Spielfiguren, die uns in der Kampfperspektive einzeln zur Verfügung standen. In der Open-World Perspektive können wir nur einen der Drei steuern. Alle drei unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Fähigkeiten in verschiedener Art und Weise. Dabei kann es sich beispielsweise um ein höhere Munitionsanzahl halten.

Mithilfe eines Overloads kann ein zusätzlicher Boost ermöglicht werden. Nur durch aktiven Overload ist es möglich eine Spezialattacke auszuführen. Um ein Overload zu erreichen, müssen unsere Charaktere diese durch mehrere Attacken aufladen.

Auf den ersten Blick denkt man, dass es sich um ein relativ einfaches Spiel handelt. Spätestens im Gefecht wird deutlich, dass ein taktisches Verständnis erforderlich ist. In jedem Kampf wird nämlich unser Waffenarsenal verbraucht, welcher uns in den darauffolgenden Kämpfen fehlt. Deshalb gilt es mit der Munition und den Attacken sparsam umzugehen. Einige Angriffe, wie beispielsweise die Burstattacke werden als Animation dargestellt.

Während man sich in der offenen Welt bewegt, kann man per Zufall in bestimmten Gebieten auf Gegner stoßen. Dabei unterscheiden sich die Gegner hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrads. Die von den Entwicklern vorgestellte Kampf, stellte sich als durchaus schwierig heraus. Jedoch ist es lohnenswert sich diesen Herausforderungen zu stellen. Werden nämlich solche Kämpfe gewonnen, erhalten wir auch Belohnungen.

Die Vorstellung beinhaltete auch keine neuen Informationen über die Story selbst. Nur die im Spiel vorhandenen Charaktere wurden uns näher vorgestellt.

Ersteindruck:

Battle Chasers: Nightwar konnte mich persönlich nicht überzeugen. Dazu gehört das Spiel einfach nicht zu meinem Lieblingsgenre. Wenn ich es aber aus der Perspektive eines Liebhabers sehe, kann auch Battle Chasers: Nightwar ziemlich großen Spaß machen. Der Grund dafür ist vor allem die Spielmotivation. Es liegt in eigener Hand, inwieweit unsere Spielfiguren sich in ihren Fähigkeiten verbessern. Weiterhin unterscheidet sich die Länge eines Kampfs von Spieler zu Spieler.

Die offene Welt gibt jedermann die Möglichkeit alle Orte zu erkunden. Auch die breite Auswahl an Angriff-und Verteidigungsmöglichkeiten sorgt für Abwechslung. Die spielbaren Charaktere haben alle besonderen Fähigkeiten, die man als Spezialattacke ausführen kann. Um dies auch zu tun, muss aber auch taktisch vorgehen. Nur wenn vorher alle drei Charaktere ihre Angriffe ausführen konnten, ist es möglich eine Spezialattacke auszuführen.

Das Spezialattacken auch erst mit einer Rundenverzögerung nur ausgeführt werden, zeigt das kluge Entscheidungen zu treffen sind. Am 3.Oktober wird es soweit sein. Battle Chasers: Nightwar erscheint für die Playstation 4, Xbox One und PC.