In Kooperation mit Indie-Studio Rebellion verlosen wir drei Mal das Spiel Sniper Elite 4. Was ihr tun müsst, um auch selbst ein Sniper zu werden, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen!

1943. Zahlenmäßig unterlegen und tief im Feindesland, jagt ein Elite-Soldat einen Nazi Offizier durch die Straßen von Süditalien. Es gibt einen Zeitpunkt, um unauffällig zu sein und die Zeit um anzugreifen. Die Zeit um sich geduckt zu bewegen, und die Zeit um sich erhöhte Positionen zu suchen. Eine Zeit, um zuzuschlagen und eine Zeit, um sich zu bewegen… TIMING IST ALLES!

Sniper Elite 4 kombiniert realistische Ballistik, atemloses Stealth-Gameplay und packende 3rd-Person-Action in der bisher größten und abwechslungsreichsten Spielwelt der Sniper-Elite-Serie. Die Handlung versetzt den Spieler auf die wunderschöne italienische Halbinsel während des Zweiten Weltkriegs. Geheimagent und Eliteschütze Karl Fairburne muss an der Seite der tapferen Männer und Frauen des italienischen Widerstands kämpfen, um das Land von der Geißel des Faschismus zu befreien, und mit einer ganz neuen Bedrohung fertig werden, die der Gegenwehr der Alliierten in Europa ein Ende setzen könnte, noch bevor sie richtig begonnen hat.

Sniper Elite 4 ist das erste Spiel der Serie, das von Beginn an auf die Next-Generation-Hardware zugeschnitten ist. Mit einer weitläufigen Kampagne für 1-2 Spieler, einem eigenem Koop-Modus und neuen spielerischen Freiheiten bietet Sniper Elite die ultimative Shooter-Action.

Unseren Test zum Spiel lest ihr hier.

Sniper Elite 4 – Das gibt es zu gewinnen:

Das Gewinnspiel ist beendet!

[warningbox]Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr eine E-Mail mit der korrekten Antwort, eurer Wunschplattform und Adresse mit dem Betreff „Sniper Elite 4 Gewinnspiel“ an [email protected] schicken. Die Gewinner werden automatisch ermittelt und entsprechend benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 26. Januar 2017 gegen 12 Uhr. Eure Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Mitarbeiter von Your Factory! GmbH und weiteren beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen [/warningbox]