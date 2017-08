Die Überraschung auf der Gamescom 2017 war definitiv mein Besuch bei Blade Group. Zuvor war mir sowohl die Gruppe, als auch das Projekt von ihnen unbekannt. Das Ziel war es ihr Produkt Shadow zu präsentieren, um den Grundstein für den Verkauf in Deutschland zu legen. In Frankreich steht Shadow bereits schon zum Verkauf und ist dort ziemlich populär. Es handelt sich um einen High-End Computer der zu jederzeit, an jedem Ort und auf allen Geräten verfügbar ist. Alles hört sich so wunderbar gut an, dachte ich während mir Yannis Weinbach Shadow präsentierte. Anschließend ließ er mich Shadow testen. Wie mir das Projekt gefällt und ob Shadow wirklich den klassischen Computer in den Schatten stellt? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen und seid gespannt!

Shadow – Wie alles begann…

Wie die Geschichte des ersten Personal-Computers hat auch Shadow einen eindrucksvollen Weg hinter sich. Heute gehören Emmanuel Freund und Acher Criou zu den großen Verantwortlichen bei Blade Group. Vor ein paar Jahren waren sie noch damit beschäftigt Smartphones zu entwickeln. Ihr Ziel war es damals schon ein kleines Gerät zu entwickeln, dass hohe Batteriekapazität, den besten Bildschirm und die beste Leistung bietet.

Auf diesem Weg kamen sie mit einer besonderen Idee in Berührung. Wie wäre es einfach die Hardware-Einschränkungen zu umgehen und diese nutzvoller in eine Cloud zu verlagern. Statt neue Hardware könnte doch über ein Rechenzentrum eine massive Rechenleistung zur Verfügung gestellt werden. Der moderne High-End-Cloud-Computer braucht kein Grafikkarten Upgrade, kein neues Mainboard und auch keinen neuen Prozessor. Sie sind der Ansicht das die Zukunft des Personal-Computers in ihrer Hand liegen könnte.

Mit Hilfe von Privatanlegern, die ihnen 3 Millionen Euro zur Verfügung stellen beginnen sie ihr Konzept beziehungsweise ihren Traum zu verwirklichen. Angefangen mit zwei Leuten begann sich die Zahl der Blade Group Mitarbeiter zu vergrößern. Im Oktober 2016 erfolgte die offizielle Präsentation von Shadow als die Zukunft des Personal Computers. Es folgten die ersten Vorbestellungen.

Im Juni 2017 begrüßte die Blade Group schon den 50 Mitarbeiter. Zu dieser Zeit waren schon bis zu 5000 Beta-Kunden dabei Shadow zu testen. Es war fortan möglich, die anspruchsvollsten PC-Spiele auf zahlreiche Geräte jederzeit und überall zu spielen. Durch die positive Resonanz folgten weitere Zahlungen von bis zu 51 Millionen Euro von den Privatanlegern. Dieselben Privatanlegern haben am ersten Tag mit ihrer Hilfe die Idee von Shadow zu Wirklichkeit werden lassen. Die Blade Group ist seit diesem Monat auch noch in Kalifornien vertreten. Eröffnet wurden neue Büros in Palo Alto. Das französische Team befindet sich in Paris.

Shadow – Ein Computer, den ich niemals aufrüsten muss!

Mit diesen Satz wirbt Blade Group für Shadow und möchte PC-Gamer begeistern. Viele haben meinen Testbericht zu Nvidia Geforce Now gelesen. Dort erwähne ich, dass der klassische Spiele-PC in den Schatten gestellt werden muss. Die Zukunft des Computers liegt nicht im Kauf von neuen Grafikkarten und neuen CPUs. Im Gegensatz zu Nvidia Geforce Now zeigt Shadow, wie ein komplett ausgestatteter PC aussehen muss. Geforce Now bietet lediglich ausgewählte Spiele und einige Apps an.

Shadow ist ein voll ausgestatteter Computer mit der Windows 10 Home Edition. Eigene Apps von Windows, Mac und Android sind installierbar und eigene Dateien können völlig sicher abgespeichert werden. Es wird deutlich, dass sich die Entwickler von Shadow viel vorgenommen haben. Aktuelle Spiele können mit maximalen Grafikeinstellungen und Full HD Auflösung ohne Probleme gespielt werden. Das wichtigste Argument, dass für Shadow spricht ist also das eine Aufrüstung von Komponenten entfällt. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass die Shadow Box nicht erneuert werden muss.

Lediglich die Spezifikationen des Servers werden aufgerüstet, die wir über die Cloud erhalten. Somit hätten wir in Zukunft eventuell auch Zugriff auf eine Nvidia GTX 2070/2080. Momentan erhält man Zugriff auf ein Intel Xeon mit 8 Threads. Eine Grafikkarte vom Kaliber der Nvidia GTX 1070, 12 Gigabyte Ram und einen Festplattenspeicher von 256 Gigabyte. In Zukunft wird es bestimmt möglich sein auch eigene Hardware-Spezifikationen auszusuchen. Die Blade Group verspricht einen vollständigen Windows 10 Gaming-PC im Wert von 1500 Euro.

Shadow – Wie funktioniert das überhaupt?

In diesem Punkt kann ich viele beruhigen. Einfacher als mit Shadow kann es nicht sein. Nur wenige Schritte sind bis zum Spielgenuss über die Cloud nötig. Zunächst sucht man sich eine passende Stelle für die Shadow- Box aus. Die Shadow Box wird dann mit dem Internet verbunden. Wenn ich über einen Monitor spielen möchte genügt ein HDMI-Anschluss.

Weiterhin hat man sofortigen Zugriff auf Shadow über einen MacOS/Windows/Linux-Laptop oder einem Android TV/Handy/Tablet. Das heißt wir zaubern unser Spiel auf verschiedene Plattformen zu jeder Zeit an jedem Ort.

Befinde ich mich im Wohnzimmer kann ich auf meinem Android TV Zocken. Vor dem Schlafengehen kann ich über meinen Laptop in Verbindung mit einem Controller an selber Stelle weiterspielen. Mit nur einem Login in unseren Shadow Account läuft das Spiel weiter. Shadow macht im Vergleich zu einem Standard-PC überhaupt keinen Unterschied. Es ist genauso möglich Programme zu installieren und auch darüber zu arbeiten. Im Fokus steht jedoch ganz klar das Gaming mit Shadow.

Ersteindruck:

Meiner Meinung nach ist Shadow im Gegensatz zu Nvidia Geforce Now in der Lage, den klassischen Gaming PC in den Schatten zu stellen. Mit Shadow bringt Blade Group einen vollständigen Computer in Form einer Box auf den Markt. Ein HDMI-und Internetanschluss reicht aus und wir haben Windows 10 auf unserem Bildschirm. Ich habe die Möglichkeit Office-Produkte zu installieren und den PC nur für das Arbeiten zu nutzen. Ebenso kann ich und das ist auch das Ziel von Shadow die neuesten Spiele mit Ultra Details in Full HD spielen. Shadow ist besser als Nvidia Geforce Now, da es keinen wesentlichen Unterschied zum klassischen PC hat. Nvidia Geforce Now gibt uns lediglich die Möglichkeit ausgewählte Spiele zu spielen und auch nur im PlayStore Apps runterzuladen. Mithilfe des Shadow Box erhalten wir Zugriff auf alle Apps.

Egal ob Windows oder Android Apps. Zu jederzeit an jedem Ort ist es möglich auf Shadow zuzugreifen. Bei Nvidia Geforce Now ist nur das mit dem Nvidia Shield verbundene Endgerät nutzbar. Upgrades von PC-Komponenten müssen der Vergangenheit angehören. Ein Upgrade der Rechenserver würde ausreichen und wir wären mit der Shadow-Box schon auf den aktuellen Stand der Dinge. Da die Kosten für die Box noch nicht offiziell sind kann ich keine genauen Angaben machen. Um den Service von Shadow nutzen zu dürfen, zahlt man 29,99€ pro Monat. Ob es sich eher lohnt alle 2-3 Jahre eine 500€ Grafikkarte zu kaufen, sollte jeder für sich entscheiden. Wer auf Treiberprobleme und Aufrüstung von Hardware verzichten möchte. Shadow erscheint voraussichtlich im vierten Quartal 2017. Shadow sollte die Zukunft des Gaming-Computers sein.