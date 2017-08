1. SEGA – Yakuza 6: The Song of Life

Bereits im Dezember letzten Jahres erschien Yakuza 6: The Song of Life auf dem japanischen Markt. Anfang nächsten Jahres soll das finale Kapitel des Hauptdarstellers, Kazuma Kiryu nun auch auf den westlichen Konsolen erscheinen. Die Story knüpft dabei wieder direkt ans Ende von Yakuza 5 an.

Während sich Kiryu gerade noch von seinen Verletzungen aus dem finalen Kampf des Vorgängers erholt, wird er von der Polizei für seine früheren Verbrechen in Gewahrsam genommen. Bereitwillig akzeptiert er seine Strafe und sitzt drei Jahre im Gefängnis ab. Nach seiner Entlassung muss er jedoch feststellen, dass seine Adoptivtochter Haruka nach einem Zwischenfall im Koma liegt. Es liegt an Kiryu, die Hintergründe aufzuklären und den Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Mit Yakuza 6 erscheint zum ersten mal ein Ableger der Serie ausschließlich für die PS4. Dadurch war es dem Entwicklerteam möglich, das Spiel auf auf Sonys Vorzeigekonsole zu optimieren. Das merkt man nicht nur an der besseren Grafik, sondern vor allem an der neuen Engine. Erstmals ist es dem Spieler möglich, sich fließend zwischen den Innenbereichen und der Außenwelt zu bewegen, ohne lästige Ladebildschirme in Kauf nehmen zu müssen.

Wie für die Yakuza-Reihe üblich werdet ihr darüber hinaus zahllose Minispiele und Nebenquest auf Japans Straßen finden. So werdet ihr beispielsweise in der Lage sein, den Beat ‚em up Klassiker Virtua Fighter 5 zu spielen.

Ersteindruck

Yakuza 6 verspricht ein würdiges Finale für die Geschichte von Kazuma Kiryu zu werden. Durch die Limitierung auf die PS4 und der damit einhergendenen neuen Engine ist das Gameplay wesentlich flüßiger als in den Vorängern. Auch optisch macht Yakuza 6 einen soliden Gesamteindruck.