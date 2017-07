In Kooperation mit unseren Freunden von KONAMI verlosen wir zwei Tickets für das Heimspiel des BVB gegen Hoffenheim am 06. Mai 2017. Wenn ihr die Tickets gewinnen wollt, solltet ihr unbedingt die nachfolgenden Zeilen lesen!

KONAMI hat eine vierjährige Partnerschaft mit dem BVB ab dieser Saison abgeschlossen. Pro Evolution Soccer 2017 fokussiert sich auf das Spielprinzip von „Control Reality“: Es hebt das preisgekrönte Gameplay durch erweiterte Kontroll-Elemente und einen neuen Standard an visueller Realität auf eine neue Ebene – ohne jene Aspekte zu vernachlässigen, welche die Grundlage des Erfolges von Pro Evolution Soccer sind: der Spaß, den man bei einer Partie PES mit Freunden hat.

Um den gefeierten Realismus der Serie zu neuen Höhen zu führen, wurde erneut die branchenweit anerkannte Fox Engine verwendet. Zugleich fokussiert sich KONAMI auf die Spielmechanik von First Touch, womit das Spielen und Empfangen von Pässen realistischer denn je abläuft, und eine Künstliche Intelligenz, welche sich der Spielweise der User anpasst.

Am kommenden Wochenende findet darüber hinaus das prestigeträchtige europäische Finale der PES League in Liverpool statt. Wenn ihr mehr Infos dazu braucht, folgt ihr am besten diesem Link. Und hier sind noch einige interessante Statistiken zur PES League:

Pro Evolution Soccer 2017 – Das gibt es zu gewinnen

1×2 Tickets für das Heimspiel des BVB gegen Hoffenheim am 06. Mai 2017

Wichtig: An-/Abreise und Verpflegung sind nicht im Gewinnspiel enthalten und selbst zu tragen. Wir verlosen lediglich die Tickets mit Eintritt und Sitzplatz.

Die Sitzplätze befinden sich übrigens auf der Nordtribüne in Block 62 hinterm Tor und bieten somit einen ausgezeichneten Blick auf das Geschehen auf dem Platz.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr uns sagen, seit wann und warum ihr Fan vom BVB seid!

Eure Story schickt ihr zusammen mit eurer Adresse und dem Betreff „PES 2017 Gewinnspiel“ an [email protected] . Einsendeschluss ist der 03. Mai 2017 gegen 14 Uhr. Der Gewinner wird zufällig ausgewählt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

[warningbox]Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr eine E-Mail mit eurer Story und Adresse und dem Betreff „PES 2017 Gewinnspiel“ an [email protected] schicken. Der Gewinner wird automatisch ermittelt und entsprechend benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 03. Mai 2017 gegen 14 Uhr. Mitarbeiter von Your Factory! GmbH und weiteren beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. [/warningbox]