3. NIS America – Diverse Titel

Auch ein paar der anderen Titel von NIS America sollen jedoch nicht unerwähnt bleiben. Auch wenn mir über diese nicht allzu Informationen vorliegen, was wohl der schieren Masse an Spielen und der doch stark begrenzten Testzeit vorzuwerfen ist.

Mit Culdcept Revolt erscheint im Oktober ein Strategiespiel, das wohl am ehesten als eine Mischung aus Karten- und Brettspiel bezeichnet werden kann. Die Kollegen von NIS America bezeichneten es als „eine Mischung aus Monopoly und Magic the Gathering“. Wie genau das auszusehen hat, bleibt abzuwarten.

Touhou Kobuto Burst Battle ist ein neuer 3D Shoot ‚em up. In einer kleinen Arena kämpft ihr mit ein bis zwei Spielern gegen KI oder gegeneinander. Jeder Charakter verfügt dabei über ein eigenes Moveset. Das Spiel funktioniert dabei nach einem ähnlichen Prinzip, wie der bereits bei uns erschienene Vorgänger Touhou Genso Rondo Bullet Ballet.

Demon Gaze 2 stellt ein klassisches Dungeon RPG dar. In eurem HQ könnt ihr die Story zwischen den einzelnen Charakteren weiter voranbringen. In den Dungeons hingegen kämpft ihr euch rundenbasiert bis zum Boss vor.

Bei The Longest 5 Minutes handelt es sich rein theoretisch um ein klassisches RPG. Das Spiel in der Pixel-Grafik unterscheidet sich jedoch in einem Punkt recht stark von anderen Titeln des Genres. Es fängt nämlich beim Endboss an. Zu eurem Pech leidet der Protagonist jedoch an Amnesie und kann sich weder daran erinnern, wer er ist, noch wie man kämpft. In Flashbacks durchlauft ihr das Spiel also rückwärts und lernt dabei immer mehr über eure Fähigkeiten.

Ersteinschätzung

Das Problem bei Terminen, wie dem bei NIS America ist, dass man oftmals zu viele Informationen in zu wenig Zeit unterzubringen versucht. Einige der Titel sahen durchaus interessant aus und wären vielleicht sogar eine eigene Preview wärt gewesen. Jedoch leidet bei so einer Flut an Informationen einfach die Qualität, was es mir leider unmöglich macht, die Spiele fair und ehrlich einzuschätzen.