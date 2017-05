Wir haben Nintendo Switch zwar schon bei uns stehen, doch einige von uns haben sich das gute Ding natürlich auch vorbestellt. Worauf freut sich die Redaktion und was sind die Sorgen unserer Jungs? Das und ein wenig mehr erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Adam und Behrang hatten bereits im Januar die Chance, Nintendo Switch auf dem großen Reveal-Event zu spielen. Wenn ihr euch die ersten Eindrücke anschauen wollt, solltet ihr unbedingt einen Blick auf dieses Video werfen. Seitdem sind natürlich auch schon wieder knapp sechs Wochen vergangen und der Hype-Train rollt an. Auch Kollege Dustin und John-Henry haben sich die Konsole derweil in Berlin angesehen. Unsere beiden Berliner Redakteure waren dagegen wenig begeistert und zeigten sich sehr besorgt um das grundsätzliche Konzept von Switch.

Nintendo Switch – The Legend of Zelda als Trumpfkarte

Wenn wir dieser Tage über Nintendo Switch reden (Zeitpunkt des Artikels: 10. Februar), dann freuen wir uns ausnahmslos alle auf und über The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Zwar erscheint das Spiel auch für Wii U, doch gerade auf Switch dürfte der neueste Ableger so richtig durchstarten. Nicht nur sieht die Switch-Fassung besser aus, sie bietet auch den ungemeinen Komfort, überall mitgenommen werden zu können. Auf dem Weg zur Schule, Uni oder Arbeit? Kein Problem für Nintendos Hybrid-Konsole. Auspacken, einschalten, zocken.

Doch der neueste Ableger der Zelda-Reihe verspricht vor allem wegen seines Bruchs mit nahezu allen Konventionen ein spannendes und frisches Erlebnis zu sein. In unserem Test am 02. März 2017 verraten wir euch alle Details – natürlich Spoiler-frei – zum Spiel. Doch lassen wir mal das Highlight vom Launch außen vor. Switch bietet nämlich allerhand nette technische Spielereien. Deswegen lassen wir unsere Redakteure zu Wort kommen und verraten euch, unsere Sorgen und Freuden.

Nintendo Switch – Das sagt Adam

Adam sagt: „Wenn ich Nintendo höre, dann denke ich natürlich in erster Linie an das Wort ‚Familie‘. Dabei beziehe ich mich nicht nur auf die Zielgruppe von BigN, sondern auch auf meine Kontakte zu den Jungs und Mädels des Publishers und Entwicklers. So manchen Mitarbeiter kenne ich seit mehr als zehn Jahren. Man könnte also sagen, dass wir durch dick und dünn gegangen sind. Alle Trends gesehen, erlebt, miteinander diskutiert. Und nun ist sie also da – zumindest bei uns. Die Nintendo Switch.

Schon während des Reveal Events in Offenbach führte ich viele Gespräche mit meinen Freunden bei Nintendo. Und alle waren sie begeistert von der Technik und der Idee. Natürlich, es ist schließlich ihr Baby. Doch diesmal war etwas anders. Bei der Wii U gaben sich die Freunde nämlich etwas verhaltener. Und das lag auch an der schwachen Arbeit der Japaner und Amerikaner, denn sie haben die Wii U damals schlecht beworben. Bei Switch hingegen ist die Message sehr schnell klar: „TV-Konsole im Mobil-Format.“ Das ist ein starkes USP und ich gehe davon aus, dass gerade das für sehr viele Fans sorgen dürfte.

Ich persönlich finde die Idee hinter Switch genial. Wenn ich zu Events fliege oder Kundentermine für YourFactory nachgehe, dann sitze ich natürlich viel rum und starre auf mein Handy. Nun aber kann ich etwaige Testmuster ganz einfach mitnehmen und während der Reise zocken. Oder wenn ich Freunde besuche, dann nehme ich das gute Ding mit, packe ein – zugegeben – überteuertes zweites Bundle an JoyCon Controllern ein und spiele eine Mehrspieler-Partie.

Dennoch bleiben mir viele Sorgen. Was, wenn die Dritthersteller wieder abziehen, weil Switch zu „gimmicky“ ist? Dann sieht es nicht mehr so rosig aus. Zudem gibt es in der Öffentlichkeit einfach zu wenige Informationen, was Switch wirklich kann. Wie steht es um den Online-Dienst? Auch dazu schweigt sich Nintendo komplett aus.“

Nintendo Switch – Das sagt Behrang

„Mir persönlich geht es weniger um die technischen Gimmicks hinter Nintendo Switch. In erster Linie zählen für mich die guten Spiele. Dass Nintendo selbst allerhand First-Party-Spiele besitzt, die Fans anziehen, ist klar. The Legend of Zelda, Super Mario, Metroid Prime (bitte, bitte, bitte!), F-Zero und wie sie alle heißen. Wenn Nintendo für Switch aus allen Kanonen feuert, dann besteht kein Zweifel am Erfolg. Dennoch wäre es sehr wünschenswert, wenn BigN nicht alleine dastehen würde.

Und hierfür sehe ich es als essenziell an, dass der Online-Service sehr gut geführt wird. Dass Nintendo auf einen bezahlten Premium-Dienst setzt, ist eine gute Lösung, um die Kluft zwischen ihnen, Sony und Microsoft zu schließen. Wenn FIFA, Mario Kart und Co. über einen dedizierten Online-Service laufen, dann könnte das ein guter Grund sein, Third-Party-Hersteller zu Ports zu bewegen.“

Nintendo Switch – Das sagt John-Henry

„Im Gegensatz zu meinen beiden Kollegen bin ich eher skeptisch, was Nintendo Switch angeht. Die ganzen vielen kleinen Gimmicks überzeugen mich als ‚Core Gamer‘ so gar nicht. Und generell frage ich mich, wie Nintendo mich mit Spielen wie Skyrim oder FIFA locken will, wenn diese auf einer PS4 (Pro) oder Xbox One bzw. Scorpio um Längen besser aussehen? Dass die Hardware von Nintendo nicht sonderlich potent ist, habe ich bereits beim Spielen von The Legend of Zelda bemerkt, wo selbst im finalen Build noch starke Pop-Ups zu sehen sind. Und so bleibt es, dass eben Zelda, Mario Kart und Co das Geschäft vorantreiben, wodurch Third-Party-Hersteller am Ende das Nachsehen haben. Daraus könnte und – wenn es nach mir geht – wird sich schnell dieselbe Situation ergeben wie einst bei der Wii U.

Darüber hinaus muss ich über den Controller meckern. Die JoyCon sind für meine etwas größeren Hände etwas zu klein geraten. Die Einheiten sind für mich eher unhandlich. Und so ein Switch Pro Controller ist mir dann doch etwas zu teuer in der Anschaffung.

Wenn ich Nintendo Switch beschreiben müsste, dann wäre das „typisch Nintendo“. Keine umwerfende Hardware, die mich als Core Gamer so richtig abholt. Aber für Casual-Spieler könnte sich das Ding tatsächlich zum Hit entwickeln.“