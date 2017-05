In wenigen Tagen ist es soweit und die Nintendo Switch ist auf dem Markt erhältlich. Die Anzahl der Launch-Titel ist gering, doch Nintendo sieht sich dennoch in der Lage, den Fans ein besonderes Spielerlebnis zu bieten, obwohl nur wenige Blockbuster zum Launch verfügbar sind. Im folgenden Artikel möchten wir euch einen Überblick für die Launch-Titel geben und diese euch näher präsentieren.

Nintendo Switch – Die Spiele im Überblick

1-2-Switch

Fast RMX

Just Dance 2017

Human Resource Machine

I Am Setsuna

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Little Inferno

Shovel Knight: Treasure Trove

Skylanders: Imaginators

Super Bomberman R

World of Goo

In unserem Video-Special zur Präsentation der Nintendo Switch haben wir euch die Minispiele bzw. 1-2 Switch vorgestellt. Besonders geeignet sind die Spiele für den Abend unter Freunden. Zur Geltung kommen vor allem Samurai, in dem es um die Reaktionsgeschwindigkeit gehen um das gegnerische Schwertangriff zu blockieren. Auch im Bereich der Bewegung bzw. Tanzstile ist bei den 1-2 Switch Games gesorgt. Selbst das Melken von Kühen wurde in die Sammlung integriert.

Für die Nintendo Switch wird Constructor HD auch schon am 3.März zur Verfügung stehen. Hier haben wir die Möglichkeit, uns eine Stadt nach unserem Belieben zu bauen. Interessant ist die realistische Abfolge des Gebäudebaus, da die Materialien, wie z.B. Holz erstmal hergestellt werden müssen. Es besteht die Möglichkeit mit bis zu vier Spielern in den Genuss des Konstruierens zu kommen.

In Human Resource Machine versetzen wir uns in die Lage eines Programmierers. Wir erhalten Aufgaben von unserem Chef, die wir erledigen müssen und das in Form von Rätseln. Versagen wir, verlieren wir unseren Job an einer Maschine. Für die schlauen Menschen unter uns ist das Spiel die Gelegenheit, das Maximum unseres Gehirns auszunutzen. Human Resource Maschine fordert logisches Denken, keine Programmierkenntnisse.

Nintendo Switch – Das Highlight: The Legend of Zelda

Das Highlight für die Nintendo Switch ist natürlich The Legend of Zelda: Breath of the wild. Hier haben wir die Möglichkeit, in einer offenen Welt unser Abenteuer zu beginnen und alle Aufgaben in der Reihenfolge zu bestreiten, in der wir es tun wollen. Wir können die Welt von Hyrule erkunden und z.B. Ausrüstungen und Gegenstände zum Überleben finden, aber auch Missionen erfüllen, die wir durch Gespräche beauftragt bekommen. Besonders gefällt, dass uns die Möglichkeit offen gelassen wird Missionen zu spielen. Näheres zu Zelda könnt ihr in unserem baldigen Test lesen.

Die Entwickler von Tomorrow Corporation bringen uns das Arcade Game „Little Inferno“ auf die Nintendo Switch. Hierbei haben wir die Möglichkeit, eine Vielzahl von Gegenständen, wie z.B. Spielsachen zu verbrennen. Für die verbrannten Objekte gibt es Punkte, die wir auch durch bestimmte Kombos erzielen können z.B. Cornflakes Kombo.

Auch Just Dance 2017 wird zum Release der Nintendo Switch verfügbar sein. Hier könnt ihr euch schon auf die Songs: How deep is Your Love von Calvin Harris & Disciples freuen. Mit bis zu sechs Spielern gleichzeitig könnt ihr mithilfe der Joycon Controllern den besten Tänzer unter euch ausfindig machen.

Nintendo Switch – I am Setsuna, Toys to Life und mehr

In „I am Setsuna“ müsst ihr die Welt vor angriffslustigen Monstern schützen. Mit neuem Kampfsystem und einer emotionalen Geschichte könnt ihr euch auch definitiv gefasst machen. Auch die grafische Darstellung der Charaktere und der Spielorte ist durch einen nostalgischen Stil besonders gelungen.

Auch Teil 6 der Toys to Life Serie, Skylanders: Imaginators, ist zum Release der Nintendo Switch verfügbar. Ihr werdet auf Welten treffen, die sehr detailreich geschmückt sind. Man ist in der Lage eigene Charakter zu erstellen und muss den Frieden unter allen Skylandern wiederherstellen. Für Ausgewogenheit ist ebenfalls gesorgt. Wem die Missionen zu langweilig sind, kann in der Kampfarena oder durch das Lösen vieler Rätsel bzw. Minigames sein Spielspaß erhöhen.

Ein weiteres Spiel mit einer Geschichte dahinter, ist Super Bomberman R. Hier haben wir nicht nur die Möglichkeit, alleine eine ganze Galaxie zu retten, sondern auch als Team. Für Online-Spielspaß ist ebenso gesorgt. Mit bis zu acht Spielern könnt ihr eure Gegner mit Bomben ins Jenseits befördern.

Die Entwickler von Yacht Club Games bestätigten ebenfalls den Release von Shovel Knight: Specter of Torment und Shovel Knight: Treasure Trove. Jedoch wird Shovel Knight: Specter of Torment nicht direkt zum Release erscheinen. In Specter of Torment spielen wir in der Rolle von Specter Knight, einem Bösewicht. Die Entwickler stellen uns neue Gegner, sowie neue Waffen zur Verfügung.

Für die Raser uns gibt es FAST RMX auch zum Release der Nintendo Switch. Freuen könnt ihr auch auf eine 1080p Auflösung in flüssigen 60 FPS. Aufgepeppt wir das Rennspiel mit bis zu 30 Strecken und 15 Fahrzeugen, die zur Auswahl stehen. Auch ein Mehrspielermodus ist vorhanden, in dem ihr mit bis zu acht Spielern eure Fähigkeiten messen könnt.