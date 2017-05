Wenn Nintendo Switch am 03. März 2017 erscheint, dann fragen sich viele Spieler zurecht: Warum sollte ich mir die neue Konsole kaufen? Um euch bei der Entscheidungsfindung zu helfen, wollen wir die fünf besten Gründe nennen. Dabei listen wir die Gründe mit abnehmender Wichtigkeit (aus unserer Sicht zumindest) auf.

1. Der Switch-Aspekt von Nintendo Switch

Nintendo Switch soll zwar in erster Linie eine Konsole sein, doch das sogenannte USP (Unique Selling Proposition) ist und bleibt, dass ihr das gute Ding auch nahtlos mit auf die Straße nehmen könnt. Wenn ihr also gerade The Legend of Zelda auf der Couch zockt, dann aber gerade aus dem Haus müsst, könnt ihr das Tablet einfach rausnehmen. Das Bild wechselt ganz automatisch und binnen einer Sekunde auf das Tablet. Das Spiel wird fortgesetzt und die Abenteuer in Hyrule können weitergehen.

Das ermöglicht eine bisher nie dagewesene Bequemlichkeit, denn so müsst ihr nicht Stunden warten, um neue Abenteuer in euren Spielen zu erleben. Egal ob Bus, Bahn oder Flugzeug – solange der Akku reicht, könnt ihr zocken.

2. Nintendo Switch kommt ohne Region Lock

Eine der wichtigsten Ankündigungen beim Reveal-Event im Januar war, dass Switch keinen Region Lock haben wird. Nachdem Nintendo über Jahrzehnte es nicht erlaubte, japanische Spiele auf einer europäischen Konsole abzuspielen, ist diese Regel endlich gebrochen. Wenn ihr also unbedingt ein Japan-RPG spielen möchtet, das erst Jahre später in Europa erscheint (*hust* Mother 3 zum Beispiel), dann könnt ihr es ganz einfach importieren! Damit zieht Nintendo auch endlich mit Sony und Microsoft gleich, die den Region Lock bereits vor Jahren abgeschafft hatten. Die wahren Gewinner sind also wir, die Spieler!

3. Starke Spiele für Nintendo Switch in Aussicht

Auch wenn das Launch Line-Up der Konsole eher dürftig ausfällt, so können wir uns auf eine ganze Reihe richtig starker Spiele freuen. In einem weiteren Special nennen wir euch gar die Top 10 der coolsten Spiele, die für Switch erscheinen. So viel sei aber vorab gesagt: Neben Super Mario Odyssey gibt es da noch Splatoon 2, Mario Kart, No More Heroes und vielleicht auch ein neues Metroid. Ob letzterer wirklich erscheint, steht natürlich in den Sternen. Da Samus aber die Wii U nicht besuchte, wäre ein neuer Titel für Switch nur fair!

4. Durchdachtes Konzept für Nintendo Switch

Während die Wii U darunter litt, nichts Halbes und nichts Ganzes zu sein, sieht die Sache bei Nintendo Switch wieder ganz anders aus. Nintendo hat sehr viel Anstrengungen betrieben, um potentiellen Käufern die Vorzüge der Konsole vorzustellen. Das Dilemma des Vorgängers, wo die Leute einfach nicht wussten, was sie von der Wii unterscheidet, wiederholt sich diesmal nicht. Wenn ihr Switch hört, dann sollt ihr sofort eine klare Vorstellung dessen haben, was die Hybrid-Konsole kann.

Und aufgrund der wenigen Gimmicks, die Nintendo diesmal verwendet, dürfte auch der Third-Party-Support nicht zu kurz kommen. Auf der Wii U mussten sich Entwickler nämlich mit dem Gamepad herumschlagen sowie der schwachen Technik. Auf Switch hingegen setzt Nintendo nicht nur auf eine bekannte und bewährte Architektur, sondern auch auf Gaming. Ob die Entwickler nun das neue Rumble Feature nutzen oder nicht, spielt in erster Linie keine Rolle. Ob sie den Touch-Screen nutzen oder nicht, spielt ebenfalls keine Rolle. Sicher ist nämlich, dass Umsetzungen kein Problem sein sollten.

Und deswegen sind wir doch sehr zuversichtlich, dass Nintendo Switch deutlich mehr Unterstützung durch Third-Party-Entwickler bekommt als zuvor. Allen voran Indie-Entwickler dürfte die Nvidia Tegra-Technologie im Inneren der Konsole freuen.

5. The Legend of Zelda als Launch-Titel für Nintendo Switch

Wenn es eine Sache gibt, die viele Fans von Nintendo wollen, dann ist es ein The Legend of Zelda zum Launch. Und wenn sich die Geschichte wiederholt, dann müsste Switch ein voller Erfolg werden. Warum? Jede Konsole, die ein Zelda-Titel zum Launch parat hatte, war extrem erfolgreich. Die Wii hatte Twilight Princess zum Start und wie stark sich die Konsole verkaufte, ist hinlänglich bekannt.

Außerdem ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild eines der besten Spiele aus der gesamten Reihe, sodass Fans, die keine Wii U haben, sehr flott mit Switch liebäugeln dürften.