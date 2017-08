1. Nintendo – Super Mario Odyssey

Der bärtige Klempner kehrt endlich wieder mit einem vollwertigen Spiel zurück. Auf der gamescom 2017 durfte ich gleich zwei Level zu je zehn Minuten probieren. Einerseits handelte es sich um ein Level in einer Wüste und andererseits ging es in die Großstadt, wo ich nicht nur Menschen begegnete, sondern auch allerhand Geheimnissen! Nintendo versteht es inzwischen, ausgefallene Dinge zu probieren und dabei dennoch eine Punktlandung hinzulegen.

Das Sandlevel gibt sich hingegen noch recht klassisch, wobei die neuen Sandbox-Elemente bereits sehr gut zum Vorschein kommen. In der prinzipiell offenen Level-Architektur kann ich tun und lassen, was ich will. Gibt es ein Ziel? Freilich. Wie ich dorthin komme, ist aber ganz mir überlassen. Und das Beste: Im Vergleich zu einem Super Mario 64 schmeißt mich das Spiel nach Absolvieren der Hauptquest nicht mehr aus dem Bereich raus. Ich kann mich also weiterhin austoben und die Geheimnisse lüften.

Insgesamt gibt es zwei Währungen im Spiel. Die üblichen Goldmünzen nutzt ihr einerseits dafür, eure Lebensenergie wieder auf Vordermann zu bringen, falls Mario draufgeht (ja, den Game Over gibt es nicht mehr). Andererseits kann ich mir damit auch neue Outfits kaufen oder meine HP erhöhen. Und dann gibt es noch, je nach Königreich, unterschiedliche Münzen. Auch diese lassen sich dann für spezielle Kostüme oder andere Gegenstände ausgeben. Alle Münzen in einem Bereich zu finden, ist durchaus tricky, weil ihr hier und da um die Ecke denken müsst.

Nintendo Super Mario Odyssey – Die Mütze ist kein Gimmick

Maßgeblich am neuen Gameplay von Super Mario Odyssey verantwortlich ist die Mütze des Klempners. Mit dieser könnt ihr Gegner angreifen, wobei Pflanzen diese gerne fressen. Oder aber ihr nutzt sie, um Schwung zu erhalten oder in bester Tony Hawk’s Manier an Seilen zu grinden. Eines meiner Highlights befand sich jedoch in New Donk City (erinnert etwas an New York). Hier fand ich absolut durch Zufall eine Rakete. Aus Kuriosität probierte ich, was passiert, wenn ich die Mütze einsetze. Und schwups landete ich in einem völlig neuen Bereich, der meine Hand-Augen-Koordination auf die Probe stellt.

Super Mario Odyssey strotzt nur so voller kreativer Ideen. Seien es kleine Rätsel, die üblich gelungenen Sprungpassagen oder einfach coole Neuheiten, wenn ich mich in die Haut eines Steingolems mit Sonnenbrille versetze. Und auch ein 2D-Abschnitt darf nicht fehlen, wodurch der Titel hin und wieder an The Legend of Zelda: A Link Between Worlds erinnert. Ihr merkt: Nintendo greift ganz, ganz tief in die Trickkiste und bietet unfassbar viel Abwechslung.

Ersteindruck:

Ich bin restlos begeistert von Super Mario Odyssey. Natürlich finde ich es schade, dass die Grafik in 720p noch immer nicht mit butterweichen 30 oder gar 60 FPS läuft. Aber ich vertraue einfach den talentierten Entwicklern, dass sie das bis zum 27. Oktober auf die Reihe bekommen. Ansonsten aber muss ich sagen: Hut ab, liebes Team. Wenn Super Mario Odyssey erscheint, wird es der nächste große Knaller im Portfolio der Switch. Und ganz nebenbei: Dieses Spiel ist ein ganz heißer Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“. Wer hätte gedacht, dass The Legend of Zelda doch noch Konkurrenz bekommt? Ich für meinen Teil finde es ausgezeichnet, dass Nintendo auch bei Mario den Stilbruch wagt und solch verrückte Dinge angeht wie eben eine echte Stadt mit echten Menschen einzubauen.