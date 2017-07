In Zusammenarbeit mit unseren Freunden bei Nintendo haben wir ein Gewinnspiel zu Mario Kart 8 Deluxe für euch parat! Was es zu gewinnen gibt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Motoren starten, Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten und fertig machen für packende Renn-Action, wie man sie nur mit Mario Kart erlebt. Ob mit der ganzen Familie vor dem heimischen Fernseher, mit Freunden im Park, bei einem Kumpel zuhause oder online mit Spielern aus aller Herren Länder – dank Nintendo Switch, der ersten tragbaren TV-Konsole der Welt, die sich im Handumdrehen in einen Handheld verwandelt, kann man den abgefahrenen Rennspaß Mario Kart jetzt auf so vielfältige Weise genießen wie nie zuvor.

Schlichtweg jeder, egal wie alt oder wie spielerfahren, kann sich in Mario Kart 8 Deluxe hinters Lenkrad eines Rennvehikels klemmen. Dafür sorgen unterschiedliche Spielvarianten, die sich an jedes Niveau anpassen. Die neue, optionale Schlau-Steuerung etwa hält jedes Kart zuverlässig auf der Piste. So kann sich sein Fahrer ganz dem Temporausch hingeben und auf den actionreichen Rennspaß konzentrieren. Obendrein können Spieler natürlich auch die Bewegungssteuerung nutzen – mit dem Nintendo Switch Joy Con-Lenkrad. Dieses Zubehör, in das sich die bewegungssensitiven Joy-Con-Controller einfügen lassen, ist in separaten Zweierpacks ebenfalls ab Freitag erhältlich.

In unserem Test konnte das Spiel eine 9 von 10 abstauben.

DAS GEWINNSPIEL IST BEENDET

Mario Kart 8 Deluxe – Das gibt es zu gewinnen

Mario Kart 8 Deluxe Spiel

Ein JoyCon Paar

JoyCon Wheel

Aufsteller

1x amiibo (Wahl aus Daisy, Waluigi & Diddy Kong)

Und hier ist noch ein Bild des Preises:

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Wir haben das unten angefügte Artwork insgesamt drei (3) Mal auf Spieletester.com versteckt. Um die Sache etwas einfacher zu gestalten, geben wir euch zwei Tipps:

1. Tipp: Das Artwork könnte im Test zum Spiel zu finden sein

2. Tipp: Die neuesten Testberichte zu Switch-Spielen

3. Tipp: Das hier abgebildete Artwork zählt NICHT dazu

Schickt uns die Locations des Artworks mit dem Betreff „Mario Kart 8 Deluxe Gewinnspiel“ sowie eurer Adresse und euer gewünschtes amiibo an [email protected] Einsendeschluss ist der 30 Juni. 2017 gegen 13 Uhr. Der Gewinner wird zufällig ausgewählt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr eine E-Mail mit der korrekten Antwort und eurer Adresse und euer gewünschtes amiibo und dem Betreff „Mario Kart 8 Deluxe Gewinnspiel“ an [email protected] schicken. Der Gewinner wird automatisch ermittelt und entsprechend benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017 gegen 13 Uhr. Mitarbeiter von Your Factory! GmbH und weiteren beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.