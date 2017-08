Auf der gamescom 2017 hatte ich die Möglichkeit, David Hein, den Producer von Life is Strange: Before the Storm, zu sprechen. Dabei sprechen wir über die fehlende Rewind-Funktion sowie die Neuheiten im Gameplay, die das externe Studio für das Prequel verwendet.

Spieletester.com: Für diejenigen, die es nicht wissen: Was ist Before the Storm und wie genau ist es mit dem ersten Spiel verbunden?

David Hein: Gerne. Life is Strange: Before the Storm ist das Prequel zu Life is Strange und spielt drei Jahre vor den Ereignissen des Originals. Im Verlauf der neuen Geschichte lernen wir mehr über Chloe kennen, die mit dem Verlust ihres Vaters zu kämpfen hat und wie sich dieser Schmerz auf sie und ihr Umfeld auswirkt. Und genau dann als alles überschwappen droht, trifft sie auf Rachel Amber. Sie ist eine schöne, junge und beliebte Frau. Doch ehe sie sich versieht, lernt sie ein schreckliches Geheimnis kennen, das ihre ganze Familie zerstört. Die beiden schließen schnell eine enge Freundschaft, die ihr Leben für immer verändert.

Spieletester.com: Ich nehme an, dass ihr euch bei der Story sehr eng mit Dontnod und Square Enix ausgetauscht habt, um auch wirklich das kleinste Detail zu beachten

David Hein: Ganz genau. Wir haben mit dem kreativen Team von Square Enix zusammengearbeitet. Wir haben einige Konzepte auch an Dontnod weitergegeben, aber alles, was du hier siehst, ist die Arbeit von Deck Nine Games. Aber natürlich wollen wir die Tradition, die Dontnod erschaffen hat, im Spiel würdigen, weswegen wir sehr eng mit Square Enix gearbeitet haben, um die kreative Vision zu erhalten. Aber es ist von Anfang bis Ende unsere eigene Kreation, auf die wir sehr stolz sind.

Spieletester.com: Einer der vielleicht offensichtlichsten Fragen ist: Sehen wir bereits erste Anzeichen für Ereignisse, die ich im Original abspielen? Zum Beispiel: Finden wir schon im Prequel heraus, dass Chloe eventuell von Nathan erschossen wird, wenn Max nicht mit ihrer Rewind-Fähigkeit eingreift.

David Hein: Für Fans und Kenner des ersten Spiels gibt es auf jeden Fall eine Menge an Hintergrundinformationen, die dabei helfen, es besser zu verstehen. Aber wir wollen keine Events spoilern, damit nicht diejenigen, die noch nie in Berührung mit Life is Strange kamen, gespoilert werden. Wie du schon angesprochen hattest, lernen Spieler Nathan einmal mehr kennen. Wir haben aber auch eine Menge anderer, neuer Charaktere, die nicht weniger interessant sind.

Spieletester.com: Max konnte im ersten Spiel die Zeit zurückdrehen und war in dieser Hinsicht natürlich sehr besonders. Chloe kann das selbstverständlich nicht. Wie versucht ihr also den „Strange“-Teil aus Life is Strange im Prequel zu präsentieren?

David Hein: Exzellente Frage. Wie du schon richtig anmerkst, ist Chloe ohne eine solche Gabe. Sie war selbst total verblüfft, als sie merkte, dass Max sowas kann und generell gab es keinerlei Anzeichen im Original darauf, dass sie in dieser Hinsicht ein Sonderkind ist. Um aber dennoch den „Strange“-Teil des Titels beizubehalten, haben wir uns mehr auf natürliche Dinge beschränkt. Eine Menge an Träumen, die Chloe zu ihrem Vater hat, sind sehr surreal. Und in vielerlei Hinsicht auch übernatürlich. Zudem spielen wir sehr viel mit Symbolik, die über die Episoden hinweg verstreut sind. Allerdings sind diese nicht ganz so offensichtlich ohne das gesamte Bild zu sehen. Wenn man es aber bemerkt, ist es etwas sehr Besonderes. Ich hoffe, die Spieler werden es lieben, weil wir uns etwas total Ausgefallenes haben einfallen lassen.

Spieletester.com: Übernatürliches ist genau das richtige Stichwort. Kannst du uns ein Beispiel nennen?

David Hein: [lacht] Ich würde echt zu gerne. Aber ich will dir und euren Lesern keine Überraschungen nehmen. Sorry. [lacht] Aber ehrlich, wir haben uns richtig ausgetobt ohne den Bogen zu überspannen.

Spieletester.com: Das Gameplay von Life is Strange: Before the Strorm dürfte sich ohne Rewind mehr in Richtung traditioneller Adventures bewegen, oder? Oder habt ihr vielleicht noch ein Ass im Ärmel?

David Hein: Definitiv. Wir haben heute auf der gamescom das „Backtalk“-System angekündigt. Das ist natürlich kein Ersatz für Rewind, sondern vielmehr eine natürliche Weiterentwicklung des eigentlichen Spielsystems von Life is Strange. Gespräche und die Dialoge haben schon immer eine wichtige Rolle im Spiel gespielt. Darauf bauen wir auf und bieten Chloe die Möglichkeit, ganz konkrete Gespräche zu führen.

Life is Strange setzt schließlich vermehrt auf harte Entscheidungen und das haben wir bei Backtalk mit eingebracht. Spieler können also ganz genau entscheiden, welche der gegebenen Antwortmöglichkeiten sie wählen wollen, um sich aus einen Problem herauszureden.

Spieletester.com: Ich habe in der Demo vorhin eine Szene vor einem Pub gesehen, wo der Türsteher Chloe zunächst nicht reinlassen wollte. Ist es möglich, hier komplett zu versagen und das Spiel dennoch zu beenden?

David Hein: Also gar nicht erst reinzukommen?

Spieletester.com: Genau.

David Hein: Nein, das geht nicht aus einem ganz speziellen Grund. Wir haben nämlich sogenannte Meilensteine in der Story des Spiels, die alle Spieler in irgendeiner Art und Weise erreichen. Unterschiede gibt es aufgrund von zuvor getroffenen Entscheidungen aber schon, in den meisten Fällen. Bei deinem Beispiel liegt dies daran, dass Chloe dort zum ersten Mal auf Rachel Amber trifft. Und ohne dieses Treffen kann der Rest des Spiels nicht geschehen.

Aber deine Aussage ist natürlich zutreffend für viele andere Backtalks. Wir wollen nämlich, dass die Entscheidungen der Spieler die Geschichte schon beeinflussen. Nichtsdestoweniger verfolgen wir aber natürlich auch unsere eigenen narrativen Ziele, die mitunter stark vom Original abhängen, denn irgendwie muss ja alles zusammenpassen.

Spieletester.com: Hand aufs Herz – Rachel Amber ist eine der interessantesten Figuren der letzten paar Jahre. Spielt sie eine große Rolle im Prequel oder soll das Mysterium um sie herum aufrechterhalten werden, sodass sie immer nur kurz zu sehen ist bevor dann die endgültige Enthüllung kommt?

David Hein: Nein, sie ist ein Charakter von signifikanter Wichtigkeit in diesem Spiel.

Spieletester.com: Aber wir haben noch gar nicht so viel von ihr bisher im gezeigten Material gesehen ..?

David Hein: [lacht] Ganz genau. Das haben wir bewusst so gemacht, weil wir die Spannung aufrecht erhalten wollen. Aber in der ersten Episode werdet ihr schon sehr viel von ihr sehen und mit ihr machen. Die hier gezeigte Demo ist schon kurz nach Beginn der ersten Episode, wo Chloe sie zum ersten Mal trifft. Daraufhin ist sie fast beständig mit dabei.

Spieletester.com: Max war in vielerlei Hinsicht ein Charakter, mit dem man sich sehr gut identifizieren konnte. Chloe auf der anderen Seite wirkte immer zu schroff, rebellisch und nie wirklich antastbar außer in einer ganz besonderen Szene. Wie wollt ihr das für das Prequel angehen, jetzt wo sie der Hauptcharakter ist?

David Hein: Das war eine der größeren Herausforderungen beim Schreiben der Story. Wir wollen nämlich, dass alle Charaktere so real, lebendig und vor allem glaubwürdig wie möglich sind. Unserer Vorstellung nach ist Chloe im ersten Spiel bereits abgehärtet und geht mit ihrer Trauer um den Tod ihres Vaters anders um als im Prequel, wo all das noch sehr frisch ist. Zu diesem Zeitpunkt ist alles noch real für sie, sie ist verletzlich und darauf bauen wir auf.

Zudem erforschen wir im Spiel die Gefühlslage des „mir geht es nicht gut“ und wie man damit umgeht. Es ist eben okay, sich nicht okay zu fühlen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Spieler überrascht sein werden, wie anders Chloe früher war. Aber natürlich entfremden wir ihren Charakter nicht, denn ihre rebellische Ader scheint immer wieder durch.

Spieletester.com: Kannst du uns mehr über Rachel verraten? Wie ist sie drauf?

David Hein: Worüber wir aktuell reden dürfen, ist nur das, was ich dir bereits gesagt habe. Sie ist dieses lebhafte, schöne Mädchen, dessen Zukunft darauf ausgelegt ist, unglaublich erfolgreich zu werden. Jeder mag sie, jeder kennt sie und alle möchten mit ihr zusammen abhängen. In dieser Hinsicht ist sie vielleicht ein wandelndes Klischee, aber ganz tief in ihr gibt es noch diesen realen Charakter, der eben nicht diese perfekte Fassade ist. Im Verlauf der drei Episoden sehen wir, wie sie mit dem Schmerz umgeht, der vom tragischen Geheimnis ihrer Familie ausgeht.

Spieletester.com: Gibt es Dinge in Life is Strange: Before the Storm, von denen du willst, dass sie Spieler unbedingt erleben?

David Hein: [Überlegt kurz] Hm. Es gibt so viele Dinge. Aber ich hoffe, dass die Spieler unser tiefgreifendes System aus Entscheidungen und Konsequenzen lieben. Wir wollen nämlich, dass eure Entscheidungen euch noch lange nach dem Abspann beschäftigen. Das ist es für uns, was die Marke ausmacht. Die eigene Gefühlswelt auf die Ereignisse im Spiel zu projizieren. Es gibt nämlich nicht immer nur gute Möglichkeiten, sondern manchmal nur jene, die zur Verfügung stehen. Und dann muss man aus dem kleineren Übel wählen.

[Anspielung auf eine extrem wichtige Szene in Life is Strange Episode 4 wurde bewusst ausgelassen.]