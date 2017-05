In Kooperation mit unseren Freunden bei My.com haben wir ein neues Gewinnspiel für euch parat! Dabei könnt ihr einen von insgesamt 400 Closed-Beta-Keys für die anstehende dritte Closed Beta von Revelation Online gewinnen! Was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, verraten wir euch nur wenige Zeilen weiter unten. Spieletester.com wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg.

Revelation Online ist ein atemberaubendes MMO-Erlebnis, bei dem Spieler die Welt von Nuanor erkunden. Sie erforschen eine Welt voller uralter Mysterien und genießen, mit der Fähigkeit zu fliegen, absolute Freiheit. Mit ausgebreiteten Flügeln oder einem gezähmten Flugreittier streifen Spieler durch die Lüfte. Egal ob die Tiefen der Gewässer oder die Gipfel der Berge – in Revelation Online ist kein Ort unerreichbar.

Im PvE, das von einer fesselnden Geschichte begleitet wird, können Spieler an sagenumwobene Orte fliegen, dort stets neuen Verbündeten begegnen und sich mit ihnen in eine Vielzahl von Dungeons wagen. Ob man sich alleine hineintraut, um seine Stärke zu testen, oder eine Gruppe aus 5 oder 10 Mitgliedern formt, um die Gefahren und Bosse zu bezwingen, ist jedem selbst überlassen. Haben Spieler die höchste Stufe erreicht, können sie sich in Gruppen von bis zu 20 Mitstreitern zu Multiphase-Raids zusammenschließen, taktisch agieren und sich epische Ausrüstung erkämpfen. Legendäre Bestien lauern in den dunkelsten Gefilden Nuanors. Wer sich einer Gilde anschließt und auf die Jagd nach diesen Open World-Bossen gehen will, sollte sich beeilen – denn auch andere Gilden schärfen schon ihre Klingen!

Revelation Online – Das gibt es zu gewinnen:

400x Closed Beta #3 Key [UPDATE: Wir verlosen nun 400 Keys anstatt 150]

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich eure Mailadresse in das Widget eintragen oder uns auf Facebook liken (https://www.facebook.com/Spieletestercom/). Einsendeschluss ist der 26. Januar 2017 gegen 12 Uhr. Die Gewinner werden zufällig ausgewählt und erhalten direkt ihren Code.

[warningbox]Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr eure E-Mail in das Widget eintragen und bestätigen. Die Gewinner werden automatisch ermittelt und entsprechend benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 26. Januar 2017 gegen 12 Uhr. Eure Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Mitarbeiter von Your Factory! GmbH und weiteren beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen [/warningbox]