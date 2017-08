4. Gambitious – Where the Water Tastes like Wine

Stichwort Spiele mit Namen, die lang sind und sich niemand merken kann. Doch wenn man sich einmal mit Where the Water Tastes like Wine beschäftigt hat, fällt es auch direkt leichter den Namen im Kopf zu behalten, das Spiel ist nämlich dermaßen ungewöhnlich, dass man sich bestimmt daran erinnert. Schauplatz ist Amerika zu Zeiten der großen Depression. Während Arbeit und Zufriedenheit rare Güter sind, versucht sich ein Landstreicher anders sein Geld zu verdienen. Als er beim Poker gegen einen bösen Wolf – oder auch das böse in Person – verliert, muss er zur Strafe ins Land ziehen und Geschichten sammeln. Und eben um diese Geschichten geht es in Where the Water Tastes like Wine.

Doch anders als man es von einem Videospiel erwarten könnte, ist Where the Water Tastes like Wine keine Ansammlung von Minispielen. Stattdessen wandert ihr auf der Landkarte umher, redet mit vielen Gestalten, erbettelt euch Geld und erlebt so immer mehr skurrile Geschichten. Ab und an stehen euch Gespräche mit Schlüsselpersonen zur Verfügung, die euch besonders relevante Geschichten anbieten können. Der Clou: Um diese zu bekommen, müsst ihr sie erst einmal mit einer gewissen Anzahl an gelungener Geschichten von euch überzeugen. Und so geht das Sammeln los und ihr streift von Gespräch zu Gespräch.

Eine intensive Reise

Da ihr tatsächlich von Gespräch zu Gespräch reist und die Unterhaltungen nur vom langsamen Schlendern über die Landkarte unterbrochen sind spielt sich Where the Water Tastes like Wine sehr langsam. Das ist gewollt und wird vom Country-artigen Soundtrack unterstützt. Es herrscht Lagerfeuer-Atmosphäre, während ich mit meinem alter Ego durch Amerika stapfe und versuche mit alle Geschichten einzuverleiben.

Ersteindruck: Where the Water Tastes like Wine ist wirklich kein klassisches Spiel. Vielmehr ist es eine Sammlung von Kurzgeschichten, interaktiv verfügbar gemacht. Wer viel Geduld und Muße mitbringt wird hier eine sehr befriedigende und beruhigende Spielerfahrung machen können. Wer aber ein Videospiel erwartet, wird vermutlich enttäuscht. Bleibt abzuwarten, ob der Titel auch über ein paar Stunden hinweg bei Laune halten kann.

Einschätzung: Befriedigend