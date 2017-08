1. Focus Home Interactive – Call of Cthulhu

Als Fan des Horror-Genres war ich auf kaum einen Stand so gespannt, wie auf den von Focus Home Interactive. Kaum ein Autor hat das Genre so stark geprägt, wie H.P. Lovecraft. Unter seinen Schöpfungen zählt Cthulhu wohl zu den bekanntesten. Genau um diesen Mythos geht es in Call of Cthulhu. Das Spiel orientiert sich dabei an Chaosiums Pen & Paper Vorlage.

Als privater Ermittler Edward Pierce ist es eure Aufgabe, das Rätsel um eine mysteriöse Nachricht zu lösen, die euch erreicht hat. Eure Reise führt euch dabei in das abgelegene Fischerdorf Darkwater Island. Um jedoch überhaupt an Informationen zu kommen, benötigt ihr diverse Fähigkeiten.

Ganz im Stil eines klassischen Pen & Paper Rollenspiels, werden diese in Prozentpunkten dargestellt. Je mehr Erfahung ihr in einen bestimmten Skill investiert, umso besser könnt ihr in entsprechenden Situationen agieren. Habt ihr also beispielsweise einen hohen Wert im Forensikskill, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dadurch Hinweise erhaltet.

Während ihr die Geheimnisse der Insel erkundet, werdet ihr immer wieder mit surrealen Ereignissen in Kontakt kommen. Diese zerren an Edwards Geisteszustand und können ihm unter Umständen den Verstand rauben. Es liegt an euch, herauszufinden was real ist und was nicht.

Call of Cthulhu bietet euch gleich mehrere Ansatzpunkte, um die Story zu erforschen. Welchen Weg ihr einschlagt und für welche Skills ihr euch entscheidet, bleibt euch überlassen. Je nachdem wie ihr euch entscheidet, kann sich die Story jedoch in verschiedene Richtungen entwickeln.

Ersteindruck

Auch wenn Call of Cthulhu grafisch nicht auf dem höchsten Niveau ist, macht es dafür aus spielerischer Sicht einiges her. Das Skillsystem ist gut umgesetzt und trifft den Geist der Pen & Paper Vorlage genau. Der einzige Wermutstropfen: Es gibt keinen Multiplayer-Modus.