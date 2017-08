1. Devolver Digital – The Swords of Ditto

Der erste Titel, der mir hier vorgestellt wurde, war das Adventure-Game mit Roguelike-Aspekten, The Swords of Ditto. Zu Beginn des Spiels startet ihr in einer zufallsgenerierten Welt. Euer Ziel ist es, die Macht des Schwertes zu erlangen, um damit die böse Hexe Mormo in ihrem Turm zu bezwingen und so Frieden über das Land zu bringen. Dafür stehen euch diverse Gadgets zur Verfügung, die ihr in verschiedenen optionalen Dungeons sammeln und aufwerten könnt. Je mehr ihr die Welt erkundet, bevor ihr Mormos Turm aufsucht, um so einfacher wird der Kampf.

Doch wie bereits erwähnt, verfügt das Spiel über Roguelike-Aspekte. Denn sobald ihr Mormo besiegt habt oder sobald ihr selbst beim Versuch sterbt, erwacht ihr hundert Jahre später mit einem neuen Helden in einer neuen, zufallsgenerierten Welt und müsst erneut gegen Mormo antreten. Je nachdem ob ihr den vorherigen Kampf gewonnen oder verloren habt, verändert sich die Welt dabei zum positiven oder zum negativen. Euer endgültiges Ziel ist es jedoch herauszufinden, wie ihr den Kreislauf durchbrechen und Mormo auf ewig besiegen könnt.

Das Spiel versprüht dabei eine Menge Charme und Witz. Die Dialoge sind unterhaltsam und der Grafikstil ist erfrischend fröhlich gehalten. Neben den Kämpfen werdet ihr auch einige Rätsel lösen müssen. Der Schwierigkeitsgrad bleibt dabei jedoch fair. Als besonderes Bonbon verfügt das Spiel über einen Multiplayer-Modus. Ihr könnt die Welt also auch zu zweit erkunden. Stirbt einer der beiden Spieler, kann er von dem anderen Spieler mittels tröstender Umarmung wieder ins Leben gebracht werden.

Ersteindruck

The Swords of Ditto ist ein liebevoll gestaltetes Adventure-Game, dass besonders mit einem Freund für unterhaltsame Stunden sorgt. Besonders durch die Roguelike-Aspekte fesselt das Spiel auch längerfristig, ohne sich dabei zu schnell zu wiederholen oder zu langweilen. Wer einen leichtherzigen Titel sucht, sollte sich The Sword of Ditto auf jeden Fall vormerken.