2. Curve Digital – A Knight’s Quest

Der zweite Titel, den ich am Stand von Curve Digital testen durfte, war A Knight’s Quest. Der Adventure-Titel erinnert nicht nur optisch an frühere Ableger der Zelda-Reihe. Auch das Gameplay erinnert an die beliebte Reihe. In A Knight’s Quest schlüpft ihr in die Rolle eines tollpatschigen Ritters, der versehentlich das Böse entfesselt hat. Euer Ziel ist es also, eure Taten rückgängig zu machen.

Dafür stehen euch diverse Fähigkeiten und Gadgets zur Verfügung. Insgesamt habt ihr drei Waffen zur Auswahl. Das klassische Schwert, welches neben normalen Angriffen auch das Element Wind beherrscht, Den Großhammer, mit dem ihr Eis kontrollieren könnt und die Klauen, welche euch Feuer manipulieren lassen. Während der Kämpfe könnt ihr frei zwischen den Waffen wechseln um so verschiedene Angriffskombinationen auszuführen. Die elementaren Fähigkeiten eurer Waffen könnt ihr darüber hinaus auch außerhalb der Kämpfe nutzen, um beispielsweise diverse Rätsel zu lösen.

Die Schwierigkeit der Rätsel ist dabei jedoch relativ niedrig gehalten. Manche Rätsel benötigen lediglich den Einsatz der richtigen Waffe. Für andere Rätsel hingegen müsst ihr eine weitere Fähigkeit des kleinen Ritters nutzen. Dieser kann nämlich per Knopfdruck in die Geisterebene wechseln. Hier könnt ihr zum Beispiel Plattformen betreten, welche sonst nicht vorhanden wären.

Neben den Kämpfen und den Rätsel gibt es in der Welt von A Knight’s Quest zudem noch so einiges zu entdecken. So könnt ihr auf eurer Reise etwa diversen ausgefallenen NPC’s begegnen und kleinere Aufgaben für diese absolvieren. Darüber hinaus gibt es einige Sammelgegenstände, die in der Welt versteckt sind.

Ersteindruck

A Knight’s Quest erinnert stark an Titel wie Zelda und wird von Fans des Genres mit Sicherheit gut aufgenommen werden. Die Gameplay-Features sind zwar an und für sich nicht bahnbrechend, jedoch bedient man sich an Mechaniken, die in ähnlichen Titeln bereits gut funtioniert haben. Der Grafikstil ist fröhlich gehalten lässt selbst abgehärtete Gamer an so mancher Stelle schmunzeln. Die Tatsache, dass der Titel von gerade einmal zwei Personen entwickelt wird, macht das Ergebnis nur noch beeindruckender. Für mich war A Knight’s Quest jedenfalls ganz klar einer der Überraschungshits der gamescom 2017.