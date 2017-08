2. Capcom – Marvel vs Capcom Infinite

Nachdem mir bei Monster Hunter World so ziemlich alle meine kühnsten Träume erfüllt wurden, hatte ich natürlich umso mehr Hoffnung, dass auch das neue Crossover Beat ‚em up Marvel vs. Capcom Infinite ein Erfolg wird. Nachdem ich den Titel etwa eine halbe Stunde testen konnte, bin ich mir da aber leider nicht mehr so sicher.

Versteht mich jetzt nicht falsch. Das Spiel ist sicherlich nicht schlecht. Das Kampfsystem macht immer noch Spaß, mit dreißig verschiedenen Charakteren hat man einige Kämpfer zur Auswahl und auch die Infinity Stones und die damit einhergehenden, neuen Spezialattacken fügen sich gut in das Gesamtbild ein. Leider bekommt man beim Spielen aber irgendwie nicht das Gefühl, dass man einen neuen Titel spielt.

Der Hauptgrund dafür dürfte wohl der Kader des Spiels sein. Zwar hat man mit dreißg Charakteren tatsächlich mehr Kämpfer zur Verfügung, als in den meisten anderen Beat ‚em ups, jedoch sind so gut wie keine neuen Kämpfer im Vergleich zum Vorgänger dazu gekommen. Tatsächlich sind sogar Kämpfer aus frühere Ablegern der Serie aus dem Kader entfernt worden. Leider konnte ich auch nur den VS-Modus testen. Bleibt also zu hoffen, dass wenigstens der Story-Modus überzeugen kann.

Ersteindruck

Marvel vs. Capcom Infinite erfindet sich im wesentlichen nicht neu. Der Titel spielt sich wie seine Vorgänger und fühlt sich auch genau so an. Meiner Meinung nach sogar ein bisschen zu sehr. Gerade im Hinblick auf die schier endlose Auswahl an interessanten Charakteren, die sowohl Marvel, als auch Capcom bieten, ist es etwas enttäuschend, dass der Kader sich nahezu gar nicht verändert hat. Ein paar mehr neue Gesichter wären hier schön gewesen.